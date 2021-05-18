محافظ الشرقية يوقد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسختها الثالثة 2021 بالمنطقة الآثرية بتل بسطة بمدينة الزقازيق، إيذاناً بإنطلاق فاعليات الأولمبياد، وسط الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة جميع المشاركين بالأولمبياد.

بدأت مراسم الفاعليات بإنطلاق الشعلة من أمام الديوان العام يحملها أحد الأبطال من الطلائع لتجوب شوارع المدينة وصولاً لمنطقة أثار تل بسطة ليتسلمها محافظ الشرقية ويقوم بإيقاد الشعلة الثابتة، متمنياً للمشاركين الفوز بالمراكز الأولي في الألعاب الفردية والجماعية وحصد الميداليات والجوائز.

وقال محافظ الشرقية إن أولمبياد الطفل المصري يُعد محاكاة لأولمبياد الشباب ويهدف إلى صقل مواهب الطلائع في مختلف الرياضات وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية والدولية وحصد المراكز الأولى، مؤكداً دعمه الكامل لإنجاح البطولة وظهورها بالمظهر المشرف.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم تنفيذ أولمبياد الطفل المصري الثالث للطلائع بمراكز شباب «ناصر بالزقازيق - مشتول السوق - كفر صقر – منيا القمح - أبو حماد - فاقوس أبو كبير – الحسينية – مباشر بالإبراهيمية - سلمنت بمنيا القمح»، وذلك للتنافس بين اللاعبين في ألعاب في ألعاب كرة القدم الخماسي، بنين وبنات - كرة السلة - كرة الطائرة - كرة اليد - ألعاب القوي 100 متر عدو ، وثب طويل، دفع جلة - تنس الطاولة - كاراتيه كاتا – تايكوندو كروجي بالتنسيق بين الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية .

حضر الفاعليات اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومنال حبيب مدير عام هيئة الاثار المصرية بالشرقية ودعاء زكريا مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم.