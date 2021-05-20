عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن، وفقا لما أفادت به قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، في خبر عاجل.

وتناول الاتصال، التباحث وتبادل الرؤى، من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية، في ظل التطورات الأخيرة.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس الحثيثة مع جميع أطراف القضية

وأكد الرئيس، أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشددا على موقف مصر الثابت في هذا الصدد، بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.

وجرى التوافق بين الجانبين خلال الاتصال، على استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، لاحتواء تصعيد الموقف.