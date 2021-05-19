كاتب فلسطيني يشكر السيسي على مبادرة إعمار غزة: مصر العروبة فاجأت الاحتلال

ثمّن الكاتب الفلسطيني نافذ الرفاعي، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمارة غزة، في ظل ظروف القصف والحرب التي يتعرض الشعب الفلسطيني على أيدي الاحتلال الاسرائيلي قائلًا إن مبادرة الرئيس السيسي طمأنت أهالي غزة الذين فقدوا مئات الشهداء جراء القصف.

وأضاف الكاتب الروائي نافذ الرفاعي، في تصريحات لـ«الوطن»: «كل الشكر لمصر العروبة والحضن الدافىء، الموقف العروبي لمصر فاجأ الاستعمار، ونشكر فخامة الرئيس السيسي على مبادرة تقديم 500 مليون دولار وهو مبلغ كبير، يتم تخصيصه لإعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، إضافة إلى مشاركة الشركات المصرية العريقة في التشييد والتعمير المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار».

وأشار إلى أن مصر تحمل القضية الفلسطينية على أولوياتها، مؤكدا أن المبادرة إشارة للعالم للتحرك ومساندة الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له على أيدي العدوان الغاشم، ويذهب ضحيتها أطفال ونساء وشباب.

وتابع الرفاعي: «أنا أقيم في بيت لحم ومعظم المدن الفلسطينية تتعرض للقصف، منها الجليل وعكا وغزة والقدس، والضفة، والمقاومة الفلسطينية وحدت الشعب الفلسطيني لأول مرة منذ 1948، على رغم محاولات العدو من العمل على تهويد فصائل من الشعب الفلسطيني».

مباردة السيسي لإعمار غزة

وأعلن الرئيس السيسي تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، إضافة إلى مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

آخر أخبار فلسطين

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 10 مايو الجاري، بما في ذلك آخر أخبار قصف غزة اليوم، 245 شهيدا.

ومنذ 13 أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في القدس المحتلة، خاصة بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين.