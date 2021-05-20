خطفها لسرقة حلقها وقتلها.. العثور على جثة الطفلة «روضة» بكفر الشيخ

عثرت مباحث مركز شرطة الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، على جثة الطفلة «روضة علي سلامة»، المتغيبة عن منزلها بقرية «العباسية»، دائرة المركز، منذ 11 يوماً، حيث جرى العثور عليها مقتولة، ومُلقاة في إحدى الترع، وجرى القبض على قاتلها، وتبين أنه سائق «توكتوك»، أقدم على اختطاف الطفلة بغرض سرقة قرطها الذهبي، ثم قتلها وألقى بجثتها في الترعة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً منذ 11 يوماً، يفيد بتغيب طفلة تُدعى «روضة علي سلامة»، البالغة من العمر 8 سنوات، بقرية «العباسية»، بدائرة مركز الرياض، وجرى تشكيل فريق بحث، بقيادة مدير إدارة البحث الجنائي، الرائد محمد أبو حطب، رئيس مباحث المركز، لكشف غموض الواقعة.

ودلت التحريات على قيام «محمد أ.»، 65 سنة، سائق «توكتوك»، مقيم بقرية «فرج الكبرى»، التابعة لمركز الرياض، بخطف الطفلة بغرض سرقة قرطها الذهبي، قبل أن يقوم بالتخلص منها بقتلها خنقاً، وإلقاء جثتها في إحدى الترع حتى لا ينكشف أمره، وتبين أن القاتل ارتكب الواقعة بهدف السرقة بعد أن استدرج المجني عليها إلى جراج مليء بالأجولة والشكائر الفارغة، وقام بربط المجنى عليها بالحجارة، حتى لا تطفو الجثة فوق الماء، بعد قتلها.

وتمكن رجال المباحث من كشف غموض الواقعة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالشوارع، حتى توصلوا إلى هوية مرتكب الجريمة، وأمكن رؤيته حال استدراجه للطفلة، وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف بتفاصيل الواقعة أمام الشرطة والنيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ومن المقرر تشييع جثمان الطفلة بعد قليل من مسقط رأسها.