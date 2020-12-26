كفر الشيخ تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم طفلة

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينهم طفلة، وذلك في 6 مستشفيات بالمحافظة.

وقال مصدر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن المحافظة سجلت 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في 6 مستشفيات بينهم طفلة 10 سنوات، طبقا لنتائج تحاليل pcr التي أجريت لهم.

وأكد المصدر، أن الحالات موزعة كالتالي: مستشفى الحامول المركزي سجل 9 حالات إصابة بفيروس كورونا، وسجل المركز الطبي بكفر الشيخ حالة لطفلة عمرها 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي، فيما سجل مستشفى قلين المركزي، 5 حالات إصابة.

واستكمل المصدر بأن مستشفى حميات كفر الشيخ سجل حالتي إصابة بالفيروس، وسجل مستشفى حميات دسوق حالتي إصابة، فيما سجل مستشفى فوه المركزي حالة إصابة واحدة بالفيروس، ليصبح إجمالي الحالات 20 حالة إيجابية داخل المحافظة.

وأعلن مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن استعداد معمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، والمخصص لتحليل الـPCR للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأصيب الدكتور أيمن رمضان، مدير المعمل، بفيروس كورونا، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعمل خلال تحليل مسحات كورونا.

كما أصيب الدكتور حسام جاد، مدرس مساعد جراحات العظام والعمود الفقري، بكلية طب جامعة كفر الشيخ وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجزهما بعزل المستشفى الجامعي.

وتوفيت «مريم.ع.ا»، رئيسة تمريض وحدة طب الأسرة بقرية السالمية، التابعة لإدارة فوه الصحية، بمحافظة كفر الشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» المُستجد.

وأصيبت بفيروس كورونا وتم تحويلها لعزل مستشفي جمال عبدالناصر بالإسكندرية قبل يومين إلا أن حالتها الصحية تدهورت، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

فيما سجلت المحافظة وفق مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وفاة 4 حالات بفيروس كورونا، كان قد جرى نقلهم لمستشفيات العزل ووضعهم على أجهزة التنفس الصناعي وتدهورت حالتهم.