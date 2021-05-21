قبل انتهاء المهلة.. كيفية التقديم على العداد الكودي للمباني المخالفة

منحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فرصة جديدة للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي، لتقنين أوضاعهم وتقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، حتى نهاية شهر يونيو المقبل 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية التقدم على العداد الكودي للمباني المخالفة والأوراق المطلوبة، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة لتركيب العداد الكودي

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

طريقه تسجيل البيانات

- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر «منصة خدمات المواطنين».

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.

- سند الحيازة.

- موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

- في حال نشاط تجاري يضاف.

- البطاقة الضريبية.

- السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جار استخراج التراخيص.

- إرسال الطلب.

عقوبة المتخلفين عن تركيب العداد الكودي

وفقا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن تلك الوحدات وفرض غرامات فورية على مالك العقار.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة، هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي، وأن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن، وهو ما يهدر في بعض الأحيان حق الدولة في الحصول على حقوقها.

ومن بين أهداف تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع، ضمان حصول الدولة على قيمة الاستهلاك الفعلي لمستخدمي نظام الممارسة، وليس سند ملكية للمواطن المخالف، لافتا إلى أن العداد مسبق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.