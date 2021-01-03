الكهرباء: تغيير العداد الكودي بعد التصالح إلى قانوني بدون رسوم

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في حالة قيام المواطن بإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون فيمكنة تغيير العداد من كودي إلى قانوني بدون رسوم من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.

وقال المصدر لـ"الوطن"، أنه في هذه الحالة سيكتسب المواطن جميع حقوق المالك، ويمكنه استغلال إيصال الكهرباء للتقدم لجميع الجهات الحكومية كمستند رسمي للملكية.

مد التقديم بطلبات تركيب العدادات الكودية لنهاية مارس

وأشار إلى أنه نظرا للإقبال الشديد على التقديم من قبل المواطنين لتركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية فقررت الوزارة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية شهر مارس المقبل لتمكين المواطنين من تقديم الطلبات على أن تستكمل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها علي المنصة الإلكترونية الموحده لخدمات الكهرباء.

وأوضح المصدر أن المنصة الإلكترونية التي تم تفعيلها منذ شهر يوليو الماضي تلقت أكثر من مليون طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ ما يقرب من 2.4 مليون وحدة بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

6 إجراءات لقبول طلب التقدم لتركيب العداد الكودي

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 6 إجراءات يجب أن يتبعها المواطن عند تقديمة لتركيب العداد الكودي عبر المنصة الإلكترونية لقبول طلبة وتتمثل في التالي:

- يمكن للمواطن الراغب في تقديم طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي الدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

- يقوم مقدم الطلب بتسجيل بياناته بالكامل.

- إرسال صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب "أمامية وخلفية".

- صورة إيصال الممارسة.

- صورة للعقار من الخارج.

- سيتم إرسال رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.