داليا البحيري: «شرف عظيم إني اشتغلت مع الفنان سمير غانم»

قدمت الفنانة داليا البحيري، العزاء للشعب المصري في وفاة الفنان سمير غانم، وذلك بعدما غيبه مرضه قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، قائلة: «مش عارفه أقول إيه الصراحة، إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان شرف عظيم ليا أني اشتغل معاه وأتعرف عنه عن قرب».

وأضافت «البحيري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية «لبني عسل»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الفنان الراحل كان في غاية الرقي والعذوبة في الحديث، كما كان مخلصا لعمله بشكل كبير، «كنت بدخل أصبح عليه في البروفة وكنت دايما ألاقيه بيتفرج على أفلامه القديمه أو الأفلام العالمية الأجنبية، أو بيسمع الأغاني على الراديو الصغير بتاعه، وكان بيسمع كل أنواع المزيكا في الحياة».

وأوضحت أن الفنان الراحل كان يتمتع بثقافة فنية كبيرة وراقية، كما أنه كان دائما ما يتواصل مع العاملين معه في مختلف الأعمال الدرامية والفنية بشكل دائم ودوري، وكان يتعلم منه الجميع، «كان جميل وبسيط وملهوش طلبات وكان وجوده في اللوكيشن نسمة، وكنا دايما ملمومين حواليه كان بيقولنا حاجات من القرآن أو يضحكنا، والله يرحمه ويصبر دنيا وايمي، ربنا يعينهم».

وتابعت: «احنا خسرنا خسارة كبيرة جدا، احنا خسرنا أوي أوي هو هيوحشنا ويوحش كل الناس اللي بتحبه، وربنا يتغمده برحمته».

وغيّب الموت الفنان سمير غانم، قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بمرضه.

وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية خاصة أنه كان يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.