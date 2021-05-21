سمير غانم وفلسطين.. تمنى زيارة القدس وتنفيذ عمل كوميدي لأهلها

رغم عمله الفني وانخراطه بالمجال الكوميدي الذي صنع فيه مدرسة خاصة به تحمل اسمه المميز، لكن الفنان الراحل سمير غانم لم ينفصل أبدا عن الأحداث العربية، فكانت القضية الفلسطينية محل حديث له، دافع عنها بقوة، حيث تمنى تخليص أهلها من الاحتلال الإسرائيلي.

توفي الموت الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، منذ قليل، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد إصابته بكورونا، حيث دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية ثم عانى من مشاكل صحية في الكلى.

سمير غانم يتحدث عن الشعب الفلسطيني: الأكثر تضحية في العالم

«الشعب الفلسطيني الأكثر تضحية في العالم».. هكذا وصف الفنان الراحل سمير غانم أهل القدس المحتلة، في حديث له عبر الموقع الرسمي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، مؤكدا أنه لا يوجد شعب في العالم ضحى وناضل مثلهم، متمنيا أن يتخلص من قيود الاحتلال.

كما أبدى «غانم»، خلال حديثه ألمه الشديد مع كل عدوان إسرائيلي تشهده فلسطين، مشيدا بالتضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني.

سموره تمنى زيارة القدس وتقديم مسرحياته على الأراضي الفلسطينية

أمنية كبيرة لم يتمكن من تحقيقها «سموره» قبل رحيله، وهي زيارة فلسطين وأن يستنشق هواء القدس، مثلما كشف في حديثه، قائلا: «تحدثت في هذا الموضوع مع الرئيس محمود عباس خلال زيارته القاهرة، ولكن العدوان على غزة عرقل ذلك، وفي أول فرصة هاجي لجمهور في فلسطين، علشان نفسي أقدم مسرحياتي على الأرض الفلسطينية».

وفي لقاء آخر له مع برنامج «صباح الخير يا عرب»، كشف «غانم»، عن رغبته في أن يتم الدفاع عن قضية فلسطين بالأعمال الدرامية، مضيفا: «عمل عظيم أن يحاول الفنان إدخال البهجة والبسمة على قلوب ملايين الفلسطينيين اللي بيواجهوا الكوارث والآلام يوميا».

كما تمنى من كتاب ومؤلفي الدراما إعداد نصوص خاصة للفلسطين وشعبها، حيث سيسارع بتنفيذ العمل والتمثيل فيه وقتما يصل له نص جيد.