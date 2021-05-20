لحق بهم سمير غانم.. آخر أعمال فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»

مسرح كلية الزراعة بجامعة عين شمس، كان بوابة عبوره للشهرة التي صنعها بنفسه في كل تفاصيلها فلم يقتصر على الأداء التمثيلي، وإنما أيضا على الإفيهات وصناعة أزياء خاصة به، ليحصد قلوب وحب الجماهير بطريقة لم يسبقه فيها فنان، حيث عرف الملايين بمصر وخارجها الفنان سمير غانم عبر فرقة «ثلاثي أضواء المسرح».

ورحل الموت الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، منذ قليل، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية، ومعاناته من مشكلات صحية في الكلى.

سمير غانم وفرقة ثلاثي أضواء المسرح

تخرج سمير غانم، المولود في 15 يناير 1937، من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والتقى جورج سيدهم والضيف أحمد، حيث كونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، التي قدمت مجموعة من الاسكتشات الكوميدية والغنائية على المسرح، أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت».

حققت الفرقة الشبابية نجاحا واسعا بين الجمهور، لينطلقوا من على خشبة المسرح بالسينما والتلفيزيون، قبل أن تودع «ثلاثي أضواء المسرح» الجمهور عام 1970، لوفاة الضيف أحمد عام 1970، واستمر سمير غانم وجورج سيدهم في التمثيل معا في عدة مسرحيات، منها مسرحية «المتزوجون وأهلا يا دكتور»، ليرحل ضلعها الثاني الفنان جوروج سيدهم عن عمر 82 عاما، بعد صراع مع المرض، في 27 مارس 2020.

آخر أعمال ثلاثي أضواء المسرح

«كل واحد وله عفريت».. هي آخر عمل اجتمع فيه ثلاثي أضواء المسرح، حيث كانت المسرحية وبطولة سمير غانم وجورج سيدهم، ويشاركهم الضيف أحمد، الذي كان يخرجها أيضا، وتوفى خلال تلك الفترة، ليقدم الفنان أحمد نبيل الدور بدلا منه، بالإضافة إلى أنهم كانوا يستعدون أيضا لمسرحية «الراجل اللي جوز مراته»، قبل أن يرحل عنهم الضيف أحمد.