ضبط 2335 قطعة اكسسوار موبايل مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، حملة مكبرة على أسواق الموبايلات والإكسسوارات والملابس الرياضية، بمنطقة محطة الرمل، أسفرت عن 2335 قطعة إكسسوار ولوازم موبايل مجهولة المصدر، داخل 3 محلات كبرى.

الحملة التي قادها وكيل الوزارة، برفقة مدير عام التجارة الداخلية، ومدير إدارة الرقابة بالمديرية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وإدارة تموين وسط الإسكندرية، جاءت بهدف مجابهة الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

«كوتشيات» ماركة شهيرة مجهولة المصدر

وتمكنت الحملة من تحرير محضر لمحل ملابس رياضية شهير، لعدم وجود مستندات دالة على حيازة كوتشيات ماركة شهيرة، وتم تحريز عدد 31 «كوتشى».

8 محاضر عدم إعلان عن أسعار الإكسسوارات

كما تم تحرير عدد 8 محاضر عدم إعلان عن أسعار الموبايلات والإكسسوارات بمحلات مختلفة، وتحرير محضر لمحل موبايلات وتحريز عدد 1000 شاحن مجهول المصدر، وعدد 600 بطارية موبايل مجهولة المصدر.

100 شاشة موبايل مكبرة مجهولة المصدر

وتم تحرير محضر لمحل موبايلات، وتحريز عدد 100 شاشة موبايل «مكبرة» مجهولة المصدر، وعدد 500 كابل موبايل USB مجهول المصدر، كما تم تحرير محضر لمحل موبايلات، وتم تحريز عدد 135 قطعة إكسسوار مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.