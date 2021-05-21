إبراهيم ربيع: الدراما الوطنية تصنع وعي المواطن الحقيقي

قال الدكتور إبراهيم ربيع، الباحث في الحركات الإسلامية، إن الدراما الوطنية دائما ما تمثل صناعة للوعي لدى المواطنين، وذلك لوجود خلل ما في الممارسات التي تقوم بها جماعة الإخوان في مصر عبر محطاتها لتغييب الوعي وخطف ذهن المواطن المصري خصوصا والعربي عموما حتى يكونوا مواطنين بلا أي انتماء.

وأضاف «ربيع»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية «لبني عسل»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أولى منصات صناعة الوعي دائما ما تتمثل في القوى الناعمة كالفن والدراما والمسلسلات والأفلام وخلافه، حيث أن قدر مصر دائما ما يتمثل بكونها منقذا للبشرية، «كان فيه هجمة لتكفير البلد والنظام، ودائما القوى الناعمة والفيديوهات هي اللي بتمثل الوعي».

وأوضح أن الشعب المصري هو من قام بالقضاء على مغول العصر والمتمثلين في جماعة الإخوان، «المصريين نزلوا في 30 يونيو 2013 قالوا لازم نقضي على مغول العصر كما قضينا على المغول الحقيقين، وكلفوا جيشهم وأمروه أنه ينهي هذا الوضع، واستجاب الجيش لنداء وأمر الشعب والرئيس السيسي حط روحه على كفه وأعلن خارطة الطريق، وبدأنا في سكة الخلاص من مغول العصر».

وأكد أن المواطن المصري حاليا لم يعد متفرجا كما كان ولكنه بات جزءً من الاطلاع على كل ما يحدث، ما دفع القيادة السياسية بالكشف عن طريقة عمل جهاز الأمن الوطني وكيف يعاني لتحقيق الأمن والأمان في مصر، كما وقضى على أكذوبه كبيرة أطلقتها جماعة الإخوان حول ما يتعرضوا له من تعذيب وما شابه.