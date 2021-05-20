مصر تتسلم المواد الخام لبدء تصنيع لقاح كورونا غدا

تستعد وزارة الصحة والسكان لاستقبال شحنة المواد الخام من لقاح كورونا، لبدء تصنيعه في مصر، من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، غدًا الجمعة، ومن المتوقع أن تنتج مصر من خلال المواد الخام أكثر من مليوني جرعة نهاية الشهر المقبل، وتتوالى الشحنات تباعا ليصل حجم الجرعات المُقرر تصنيعها في مصر إلى 40 مليون جرعة، وبذلك تصبح مصر مركزا لتصدير لقاح كورونا في إفريقيا.

خريطة لقاحات كورونا الفترة القادمة

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن مصر تنتظر خلال أيام وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، ليصبح بوصول هذه الشحنة، عدد الجرعات المتوافرة من «سينوفارم» إلى 2 مليون و580 ألفًا و400 جرعة، منذ بدأت مصر تلقي اللقاح الصيني، يناير الماضي، كما يتوقع وصول مليون و900 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، خلال الأيام الأولى من شهر يونيو المقبل، عبر تحالف كوفاكس، ليصل إجمالي شحنات أسترازينكا التي وصلت لمصر 5.253.600 جرعة.

وقالت الوزارة إن فاعلية لقاحات Covid-19 في مصر، تصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أن لقاح سينوفارم الصيني تصل درجة فاعليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله آمنا وفعالا ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية 21 يوما.

وعن فاعلية لقاح أسترازينيكا، أكدت وزارة الصحة والسكان وفقا للتقارير الخاصة باللقاحات المعتمدة، أن درجة فاعليته تصل إلى 79%، وتعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض، وتجعلها بسيطة، بدلا من أنها خطيرة أو حادة، لافتة إلى أن الفرق بين الجرعتين «الأولى والثانية»، تصل إلى 3 أشهر.