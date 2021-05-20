تعرف على فاعلية لقاحات Covid-19 في مصر وفقا لوزيرة الصحة والسكان

أكدت وزارة الصحة والسكان، فاعلية لقاحات Covid-19 في مصر، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة ولا داعي لخوف المواطنين، مطالبة المواطنين بجميع الفئات، الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، ودشنت الوزارة الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل لجميع الفئات المخصص لها أخذ اللقاح.

فاعلية لقاحات Covid-19 في مصر

وقالت الوزارة، إن فاعلية لقاحات Covid-19 في مصر، تصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أن لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله أمن وفعال ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يوم.

وعن فعالية لقاح أسترازينيكا، أكدت وزارة الصحة والسكان وفقا للتقارير الخاصة باللقاحات المعتمدة، أن درجة فعاليته تصل إلى 79%، وتعمل على الحماية من خطر الإصابة بالفيروس وتخفيف حدة الأعراض، وتجعلها بسيطة، بدلا من أنها خطيرة أو حادة، لافتة إلى أن الفرق بين الجرعتين «الأولى والثانية"، تصل إلى 3 أشهر.

وفي سياق متصل قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن مصر تنتظر خلال أيام وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينو فارم الصيني، ليصبح بوصول هذه الشحنة، تلقت مصر من اللقاح الصيني منذ يناير الماضي، 2 مليون و580 ألف و400 جرعة، كما يتوقع وصول أيضا خلال الأيام الأولى من شهر يونيو المقبل مليون و900 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، وذلك عبر تحالف كوفاكس، ليصل وقتها إجمالي شحنات استرازينكا التي وصلت لمصر 5.253.600 جرعة.

وأكدت خلال استعراضها موقف اللقاحات في مصر، أنها تتوقع أيضا وصول مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى المادة الخام اللازمة لتصنيع 2 مليون جرعة من هذا اللقاح، التي بدأ شحنها، والمنتظر وصولها قريبا.