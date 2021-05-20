أحمد شاكر: الضابط الخائن في الاختيار 2 لا يشبه نسيج المصريين

قال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، الذي شارك في مسلسل الاختيار 2 في دراما رمضان 2021 إنه عند عرض الدور الخاص به في المسلسل، استغرب لوجود خائن داخل جهاز أمني حيث ارتكب خيانة لأهله وأسرته والمكان الذي يعمل فيه، لافتا إلى أنه كان مستاء من تقديم هذه الشخصية لأنها شخصية لا تشبه نسيج المجتمع المصري تماما.

وأضاف «عبداللطيف»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية «لبني عسل»، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن المخرج بيتر ميمي أوضح له أن كان يبحث عن ممثل عنده طاقة كبيرة لتقديم الأدوار، مؤكدا أن مصر بها قصص كثيرة يمكن تناولها، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار في الجزء الأول من مسلسل الاختيار إلى أن هناك اختيار بين الحق والباطل وبين الأمانة أو تركها.

وأشار الفنان أحمد شاكر عبداللطيف إلى أنه حريص على تقديم الدور لكي يحكم الجميع على شخصية هذا الضابط الخائن حيث حرص على عرض الشخصية دون مبالغة، لأن الاختيار يتم تقديم الحقائق الكاملة من خلاله دون اللجوء إلى الخيال.

ولفت الفنان أحمد شاكر عبداللطيف إلى أنه ركز كثيرا قبل أداء الدور لكي ينفر الجمهور من فكرة الخيانة ما استدعى الجمهور لاستخدام الكوميكس من أجل عرض الخيانة، مشيرا إلى المشهد الذي تم ضبط الضابط الخائن فيه، وأنه كان عظيما حيث تفاعل معه الجمهور في مصر لرغبتهم في الانتقام من هذا الضابط الخائن.