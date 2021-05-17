الشناوي: «الاختيار 2» مسلسل استثنائي.. والمشاهد كان جزءا من الأحداث

قال الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، إن دراما رمضان شهدت تنوعا هذا العام والحديث عن عدد من القضايا بعضها كان من المسكوت عنه، مشيرًا إلى أن كان هناك تراجع أيضًا في أعمال أخرى، وهو أمر طبيعي في الفن.

وأضاف الشناوي، خلال لقاء بالإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هناك 3 مسلسلات تتوجه لضرب العنف والدموية والتكفيرية، وهي «الاختيار» و«القاهرة كابول» و«هجمة مرتدة»، مشيرًا إلى أن «الاختيار» مسلسل استثنائي في الجزء الثاني، موضحًا أن المشاهد كان جزءا من المسلسل والأحداث التي جرت فيه.

واستكمل طارق الشناوي أن الأفلام الثلاثة التي تم عرضها خلال عيد الفطر المبارك ليس لها علاقة بالكوميديا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الفيلم الذي يقدمه رامز جلال قد يكون الأقوى من بينهم لضعف الفيلمين الآخرين.

مسلسل الاختيار 2، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، والعمل من بطولة أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.

و«الاختيار2» هو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي، وتدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان «رجال الظل»، ويجسد الفترة التي شهدتها مصر من عام 2013 إلى 2019.