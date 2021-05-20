بسام راضي: «جوتيريش» أكد قدرة السيسي على احتواء أزمة فلسطين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تناول آخر تطورات الأوضاع في غزة، والضفة الغربية.

وأضاف «راضي»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، الخميس: «جوتيريش تحدث مع الرئيس، في ضوء إن مصر لها باع طويل في القضية الفلسطينية ويعتبر أكثر دولة في العالم قدمت للقضية الفلسطينية، والرئيس السيسي يتمتع بعلاقات قوية في جميع الأوساط العربية، والأخوة الفلسطينيين، والجانب الإسرائيلي، وحسب تعبير (جوتيريش) فإن الرئيس مؤهل تماما، ولديه القدرة على احتواء الموقف، لما يتمتع به من حكمة وذكاء شديد اتضح خلال السنوات الماضية في المنطقة».

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم الاتفاق على التنسيق الحثيث بين مصر والمنظمة الأممية، لحقن الدماء ودرء العنف، مشددا على أن التنسيق بين مصر والولايات المتحدة أيضا مستمر خلال الفترة الماضية والمقبلة، والجميع تابع ما حدث في قمة فرنسا، وهناك اتصالات أخرى وأجهزة الدولة تعمل بشكل مكثف، والدور المصري في القضية الفلسطينية دور كبير ومحوري وفريد بخبرتها الكبيرة بالملف.

ولفت إلى أن الرئيس أكد بشكل واضح، أنه آن الآوان لحل هذه القضية بشكل جذري، لأن هذه الدائرة المفرغة من العنف سوف تستمر وتتواصل ما لم تحل القضية وتقام دولة فلسطينية على حدود 1967، وكان هناك توافق مع «جوتيريش»، والرئيس الأمريكي جو بايدن، على حل الدولتين، وعدم تغيير هوية القدس، مشددا على أهمية إعادة إحياء عملية السلام من جديد، لإعادة الحقوق السياسية للفلسطينيين، وهذا ما يؤكد عليه دائما الرئيس السيسي.