صفاء أبوالسعود عن سمير غانم: كان موسوعة تشع البهجة دائما

قالت صفاء أبوالسعود، إنها منذ سماعها خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم عن عمر الـ84 عاما لا تستطيع إيقاف دموعها حزنا عليه، «كان فنان كبير وجدع وصاحب صحبه، ومكنش فنان عادي كان موسوعة، وكان تمثيله وصوته حلوين وبيشع في المكان البهجة دائما».

وأضافت «أبوالسعود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه كان من الأشخاص المبدعين الذين دائما ما يبتكرون الإفيهات حتى يلقيها على المشاهدين لتنطلق الضحكات منهم.

وأوضحت أنه كان رائعا في الكثير من المواقف الإنسانية التي كان يقوم بها تجاه كافة العاملين معه ومن يطلب منه أي فرصة عمل، «كان مع والدي في كلية الشرطة قبل فصله منها، وأبويا بقى لواء، وكان دايما حاطط صورته مع بابا في أوضته، وكنت كل ما أضايقه يبص للصورة ويقوله أشتكيها ليك».

وغيّب الموت الفنان سمير غانم، قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد صراع مع المرض، ومن المُقرر أن تُخرج الجنازة من مسجد المشير بالتجمع الخامس، غدًا عقب صلاة الجمعة.

وكان الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المُركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما وأنه يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.