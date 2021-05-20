ليس من أبنائها.. حكاية بني سويف مع سمير غانم وسبب عشقه لها

غيّب الموت الفنان الكبير سمير غانم، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إثر إصابته بأزمة صحية ناتجة عن مشاكل بالكلى، تفاقمت على إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

نشأة الفنان سمير غانم ومرحلة طفولته

ولد سمير غانم في «عرب الأطاولة» بمحافظة أسيوط، عام 1937، انضم بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة، احتذاءً بوالده الذي كان ضابط شرطة، ولكنه تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين، فنقل أوراقه إلى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، كما انضم للفرق الفنية فيها، والتي كانت بداية لطريقه الفني.

الراحل سمير غانم قضى فترة طفولته في بني سويف رفقة والده

ورغم أن الفنان سمير غانم ليس من مواليد محافظة بني سويف، إلا أنه ذكر أنه أقام بها فترة ليست بالقصيرة، رفقة والده الذي كان ضابطاً بها، إذ كان يتولى رئاسة مكتب شئون العربان، المسئول عن حل الخلافات بين القبائل.

غانم يطلق «بني سويبا» على بني سويف في أحد أعماله

وأوضح الراحل سمير غانم، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه أقام فترة أثناء طفولته ببني سويف، رفقة والده، الذي كان يعمل ضابطاً هناك، وأضاف أنه في أحد أعماله الفنية، ذكر كلمة «بني سويبا»، نسبة إلى بني سويف.

وقال: «والدي كان ظابط صارم جداً في شغله، وفي البيت له هيبة طبعاً، ولو حد فينا كان تعب أو حصله حاجة مينامش.. كان عنده إحساس كبير بالمسئولية.. عمره ما إيده اتمدت علينا واحنا صغيرين، إلا لو في غلطة جامدة، كان يمسك الواحد فينا من إيده كده ويكلمه، ويكون بيضغط عليها».

موعد ومكان جنازة سمير غانم

وأعلنت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، منذ قليل، موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل، عقب صلاة الجمعة غداً، وتشييعها من مسجد المشير في التجمع الخامس.

يذكر أن الفنان سمير غانم كان قد أصيب بفيروس كورونا، مع زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، التي ترقد أيضاً في أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وحالتها الصحية غير مستقرة، حيث تخضع للعلاج على أجهزة التنفس الصناعي.