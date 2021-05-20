الإبياري: سمير غانم كان يرسل مبالغ مالية لزملائه المحتاجين

كشف الكاتب والمنتج أحمد الإبياري، عن بعض الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها الفنان سمير غانم في السر، مشيرًا إلى أن الراحل كان يرسل مبالغ مالية لبعض المحتاجين من زملائه الفنانين، بدون أن يعرفوا أنه هو الراسل «كان ببيبعت مبالغ مالية لزملائه، لا يمكن أن تتخيلوها عشان يقف جنب زملائه».

واعتبر الإبياري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الكلمات لن توفي سمير غانم حقه، لافتًا إلى أنه يعمل معه منذ عام 1993، وظل سمير غانم بطل لفرقته منذ عام 1999 وعلى مدى 22 عاما متواصلة، مشيرًا إلى أنه يعتبر عمل سمير غانم معه، مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة له.

وأوضح الإبياري، أنه سافر مع الفنان الراحل سمير غانم لجميع الدول العربية، وشاهد فرحة المواطنين به، وسعيهم لالتقاط الصور معه، وفرحته بالمعجبين، مشيرًا إلى أنهم كانوا يذهبوا لبعض الدول العربية، لعرض مسرحياتهم لمدة 3 أيام، ويمتد بهم العرض لشهور بدلًا من أيام.

ووصف الإبياري سمير غانم، بأنه شخصية نادرة على المستوى الإنساني، ولا يعاني من الغيرة على المسرح، وأنه كان يعشق المسرح، ويعتبره هو النزهة الوحيدة له، وأنه كان يذهب للمسرح باستمرار حتى في وقت فراغه.

وأشار الإبياري، إلى أن سمير غانم نجح في كل المجالات، وأنه كان يتميز بصوت غنائي متميز، وأنه كان ينجح في تحويل مشهد درامي مكتوب لمشهد غنائي، مشيدًا بموهبته العالية.

وأكد الإبياري، أنه عاش مع سمير غانم لسنوات طويلة، وأنهم ظلوا يعرضوا مسرحية «دو ري مي فاصوليا» لمدة 7 سنوات متصلة.