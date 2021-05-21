هيئة الكتاب تصدر ديوان الأطفال «هنا بيتي» للشاعر محمد حلمي حامد

في إطار اهتمامات الهيئة العامة للكتاب، بالإصدارات المخصصة للطفل، أصدرت الهيئة ديوان جديد بعنوان «هنا بيتى»، عن سلسلة سنابل فى الهيئة، ويضم الديوان مجموعة قصائد للأطفال كتبها الشاعر الدكتور محمد حلمى حامد، ومن المقرر أن يتم طرح المجموعة الشعرية ضمن إصدارات الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 التي تنطلق في الفترة من 30 يونيو المقبل إلى 15 يوليو المقبل بالتجمع الخامس.

ومجموعة أشعار «هنا بيتي» مكتوبة بلغة فصحى سلسلة تقترب من لغة الحياة اليومية، وتتناول نظرة الطفل البريئة للعالم الصغير المحيط به فى البيت، وجاءت بعض عناوين القصائد: «هنَا بـيـتى، وجبة الإفطـار، كل جميل، عصفورى الفنان، عِفريت فى الصالة، أمى، صديقتى الساعة، الوردة، أَصوات، شقاوة».

وقد حرص الشاعر الدكتور محمد حلمي حامد على أن تكون القصائد بضمير المتكلم، فلا نميز ما إذا كانت هذه النظرة لطفل أم طفلة، كما حرص على تسجيل نظرة الطفل لأمه التى تعمل ليل نهار، ومن أجواء الديوان:

أمى تَعملُ طولَ الوقتِ .. بعدَ الشُّغلِ بشغلِ البيت

تكنسُ وتنفّــِضُ مُسرعة.. أو تَطبـخُ فولاً بالزيتِ

تضحـكُ مُتعبةً وتغنى.. أَو تَسقى الوردةَ فى الغُصنِ

يشار إلى أن الدكتور محمد حلمى حامد محمد، شاعر وأستاذ جامعي بجامعة بنها، صدر له ستة دوواوين: قصائد برية (1981) – طقوس (1986)- خماصا تؤوب الطيور(2011) - رسم نائلة (2012) _ رداء قديم (2013) - تراب السكة (2016)، ويعد الديوان هو الأصدار الأول للشاعر فى أدب الطفل.

في سياق منفصل تستعد بالهيئة العامة للكتاب لتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، تحت شعار تحت شعار «هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل»، كما وقع اختيار وزارة الثقافة على الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض هذا العام، ولأول مرة تقرر الوزارة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع الاختيار على الكاتب عبدالتواب يوسف.