هالة فاخر ونبيلة عبيد تعيان سمير غانم: فنان عظيم محب لزملائه

نعت الفنانة نبيلة عبيد الفنان الراحل سمير غانم: «غالي عليا قوي وهو صديق وفنان عظيم جدا»، مؤكدة أنه كان محب لزملائه ولعمله.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، «الضحكة مبتفارقوش وعمري ما سمعته قال حاجة وحشة على حد، وفي اللوكيشن دمه خفيف وبيعمل بهجة، وكان جاري في العمارة اللي أنا ساكنة فيها».

كما نعت الفنانة هالة فاخر الفنان الراحل سمير غانم، معتبرة أن وفاته خسارة كبيرة، وأنها كانت تعتبره أخ وزميل، عملت معه في فريق ثلاثي أضواء المسرح.

وأوضحت هالة فاخر خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج أنها تعلمت من سمير غانم التلقائية في التمثيل، وكذلك الضيف أحمد وجورج سيدهم، مؤكدة أن ثلاثي أضواء المسرح علموا أجيالا كثيرة الفن، وأنهم كانوا يتميزون بالرقي الإنساني والأخلاقي.

ومن المقرر أن تشيع جنازة سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الجمعة، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة، وقررت أسرته الاكتفاء بتلقي العزاء عند المقابر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«روميو وجوليت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات، كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلا يا دكتور».