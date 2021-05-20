أفلام ومسرحيات سمير غانم: أكثر من 300 عمل درامي

أفلام ومسرحيات سمير غانم الراحل عن دنيانا منذ ساعات، بعد صراع طويل مع المرض، تخطى عددها 300 عمل، وقدمهم على مدار ما يقرب من 50 عاما، بعد تخرجه من كلية الزراعة في خمسينات القرن الماضي.

أفلام ومسرحيات سمير غانم: قدم أكثر من 200 فيلم

قدم سمير غانم في السينما أفلاما، منها «الفرح، وآخر شقاوة، والمشاغبون، وشباب مجنون جدا، والعريس الثاني، وإضراب الشحاتين، وأزواج طائشون، وسقطت في بحر العسل، والمزيكا في خطر، وسيقان في الوحل، وعالم عيال عيال، وفيفا زلاطا، ولك التاكسي، ولست مجرما، ورمضان فوق البركان، والفول صديقي، والرجل الذي عطس، ويارب ولد، وكله تمام، وحادي بادي، وإحنا بتوع الإسعاف، والتريللا، ولسنا ملائكة، وخلي بالك من زوزو، وأضواء المدينة، والبعض يذهب للمأذون مرتين، ومجرم رغم أنفه، والأهل والغشيم، وأهلا يا كابتن، والسراب وبنت اسمها محمود»، وآخر أعماله عقدة الخواجة.

أفلام ومسرحيات سمير غانم: بطل ما يقرب من 50 عرضا مسرحيا

وعلى مستوى الدراما؛ قدم سمير مسلسلات «تركة جدو، وحكاية ميزو، وبطل الدوري، ورجل شريف جدا، والكابتن جودة، وبكيزة وزغلول، ودقات الساعة، وحكايات مستر أيوب ومسز عنايات، والسيد هيصة، وأهلا فطوطة، وقط وفار فايف ستار، وعبدالحميد أكاديمي، وتشينو كافية، وناس بالمقلوب، وجوز ماما مين، وشربات لوز، والخفافيش، والكبير أوي، ودلع بنات، وفي ال لا لا لاند، ويوميات زوجة مفروسة أوي، وعوالم خفية، وعزمي وأشجان، وسوبر ميرو، وبدل الحدوتة تلاتة».

أما فى المسرح قدم عشرات المسرحيات أبرزها طبيخ الملايكة وبراغيت وانت اللى قتلت عليوة واخر موضةض وموسيكا فى الحي الشرقي ومن اجل حفنة نساء وفندق الثلاث ورقات والمتزوجون واهلا يا دكتور وفخ السعادة الزوجية وجحا يحكم المدينة وموعد مع الوزير وفارس بني خيبان وبهلول فى اسطنبول ودور ري مي فاصوليا ومراتي زعيمة عصابة واخيرا سيوني أغني والزهر لما يلعب