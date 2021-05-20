حكاية انسحاب سمير غانم على الهواء بعد حادث إرهابي: مصر محدش يقدر يهزها

حالة من الحزن الشديد، تُخيم على الجمهور بعد وفاة الفنان سمير غانم، عصر اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 84 عامًا، إثر توقف وظائف الكلى، حيث كان مصابًا بالفشل الكلوي.

يُعد سمير غانم، صاحب مواقف بارزة، وكان داعمًا بقوة للدولة في سياساتها، ومُساندًا لها في حربها ضد الإرهاب، لا سيما خلال الأعوام الستة الأخيرة، فقد كان له موقفًا بارزًا عام 2016، مع الإعلامي وائل الإبرشي، إذ اعتذر على الهواء مباشرة، بعد وصول نبأ استشهاد عدد من الضباط في سيناء.

وقدّم سمير غانم التعازي، إلى أسر الشهداء والشعب المصري كله، قائلًا: «أنا آسف، جاي وكلي حماس عشان أضحك وأهزر معاكم، لكن أنا مصطدوم ومش عارف اتكلم.. ربنا يجعل مثواهم الجنة.. الحادث صعب ومؤلم منهم لله.. أنا بعتذر للجمهور، لكن هنعوضها».

ووجه سمير غانم، آنذاك، التحية إلى القوات المسلحة والشرطة، قائلًا: «قدّموا أراحهم عشان إحنا نعيش، ومصر هتفضل زي ما هي كبيرة.. حسبي الله ونعم الوكيل في الإرهاب، ومصر هتفضل واقفة على رجليها، ومناخيرها فوق محدش يقدر يهزها».

ومن جانبه، كشف الكاتب أحمد أبو الخير، رئيس تحرير برنامج «العاشرة مساءً»، آنذاك، كواليس تلك الحلقة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كان اللقاء للحديث عن إعلانات شهر رمضان، التى جمعته مع عدد من النجوم، وكان منهم جورج سيدهم، وأيضا كان الهدف من اللقاء، إظهار البهجة، خاصة إن سمير غانم معروف عنه خفة الظل فى لقاءاته التلفزيونية.. وبعد أن وصل إلى صالون الضيوف، لاحظ أن مقدمة البرنامج مخصصة لحادث إرهابي وقع فى سيناء، إثر تفجير عبوة ناسفة بمدرعة أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء».

وأضاف: «وجدته يقول يا ستار يا رب.. إيه الحادثة دى حصلت امتى.. فشرحت له خلفيات الحادث وما أسفر عنه.. فوجدته بيقول بشكل حاسم، أنا بعتذر عن الظهور فى البرنامج مش معقول أخرج أهزر وأضحك الناس، وفي شهداء وأسر مكلومة.. أنا همشي، فطلبت منه أن ينتظر حتى يخرج الأستاذ وائل الإبراشي.. فاصل إعلاني من أجل ترتيب ما سيتم، خاصة أن لقاء الفنان سمير غانم، كانت الفقرة الوحيدة».

وتابع: «أبلغت الأستاذ وائل الإبراشي بما تم، وبالفعل خرج من البرنامج لفاصل إعلاني، وذهبنا إلى الصالون حيث يجلس النجم سمير غانم، وفور مشاهدة أستاذ وائل، قال سمير غانم: أنا قلت للأستاذ أحمد أنا بعتذر عن الظهور، وكنت ماشي بس الأستاذ أحمد طلب مني أنتظرك.. وأنا لن أخرج أهزر وفى نفس اليوم ناس استشهدت.. وطلب الأستاذ وائل الإبراشي أن يظهر سمير غانم معه، من أجل أن يذكر هذه الكلمات فقط وأن يعتذر للجمهور على الهواء عن الاستمرار فى البرنامج فى الوقت الذى يسقط فيه شهداء».

وقال: «بالفعل طلع سمير غانم على الهواء، وكان متأثرًا، وقال على الهواء: أنا مش هقدر أكون فى لقاء تلفزيوني فى يوم يسقط فيه شهداء، مؤكدًا أنه يقدم العزاء لكل أسرة شهيد.. وانتهى أقصر لقاء تلفزيوني لسمير غانم لم يتجاوز مدته خمس دقائق، ولكن تجاوزت حدوده ورسالته إلى كل أسر الشهداء والمصريين، الذى يكشف مدى نبل هذا الفنان».