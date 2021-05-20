10 وفيات و19 مصابا بينهم سائحان.. 12 حادث خلال 24 ساعة بالمحافظات

أسفرت سلسلة حوادث طرق شهدتها عدة محافظات، بلغ عدها 12 حادثاً، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، عن مصرع 10 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة 19 آخرين، بينهم سائحان أمريكي وسعودية، ومأمور قسم شرطة الفيوم، حيث تم نقل المصابين للمستشفيات المختصة للعلاج، وإخطار السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع 3 أشخاص في حادث بالسويس

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع، في حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي، بمحافظة السويس، وأظهرت التحريات الأولية أن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة، وعدم التقدير الصحيح للمسافات بين السيارتين، وجرى نقل الوفيات إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب «تريللا» بدمياط

وأصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل ثقيل «تريللا» على طريق كفر سعد، بمحافظة دمياط، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، تولت نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وعلي الفور انتقلت قوات مباحث المركز للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع عامل ونقاش بسيارة يقودها طفل بالدقهلية

ولقي عامل ونقاش مصرعهما في الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة «بيجو» تحمل رقم «د ر ط 8156»، يقودها طفل يدعي «محمد ن. ف.»، 12 سنة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة المجني عليهما «محمد ع. م. ع.»، 31 سنة، و «إبراهيم م. أ. ع.»، 19 سنة، عامل، على طريق «بلقاس – الستاموني»، وهو ما تسبب في مصرعهما، وتم التحفظ علي المركبتين على ذمة التحقيقات.

إصابة شخصين في حادث بالمنوفية

وشهد طريق «كفر داوود - السادات»، بمحافظة المنوفية، حادث مروع، نتيجة تصادم سيارة «سوزوكي»، بأخرى ملاكي، وأصيب على إثرها شخصان، وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأكد مصدر طبي أن المصابين هما «محمود محمد عيد»، 46 سنة، من مدينة الشهداء، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و«نادر عبد الصادق أحمد»، 40 سنة، من مركز الشهداء، مصاباً بكسر في الذراع الأيسر، وأضاف أن المصابين حالتهما مستقرة.

إصابة 11 شخصاً في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 11 مصاباً استقبلهم المستشفى العام، إثر إصابتهم بكسور وسحجات وكدمات، في حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي «المحلة - كفر الشيخ»، وكلف محافظ كفر الشيخ وكيل وزارة الصحة والعلاقات العامة بالمحافظة، بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمصابين، وزيارتهم في المستشفى، ومتابعة إجراء التحاليل والأشعات اللازمة.

إصابة مأمور قسم الفيوم في انقلاب سيارته

وأصيب العميد مصطفى محمد نجيب المصري، مأمور قسم شرطة ثاني الفيوم، في حادث انقلاب سيارته على طريق «القاهرة - الفيوم»، أثناء عودته من قضاء إجازة العيد برفقة أسرته في القاهرة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وانتقلت قيادات مديرية أمن الفيوم إلى المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية.

مصرع عامل وطفلة في حادثين بسوهاج

وشهدت محافظة سوهاج مصرع عامل يدعي «منتصر أ. أ.»، 45 سنة، نتيجة انقلاب مركبة «توكتوك»، بدائرة مركز طما شمال سوهاج، أثناء قيادة شقيقه المركبة، بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، كما توفيت طفلة متأثرة بإصابتها، بعد سقوطها من أعلى مقطورة جرار زراعي، بدائرة مركز شرطة جهينة.

إصابة سائح أمريكي وسعودية في حادث بالبحر الأحمر

وأُصيب سائح أمريكي الجنسية وسيدة سعودية الجنسية، في حادث انقلاب سيارة بطريق «مرسى علم - القصير»، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتن تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

قطار الصعيد يدهس شاباً في مركز قفط بقنا

ودهس أحد قطارات الصعيد شاباً أسفل عجلاته، أثناء عبوره مزلقان قرية «البراهمة»، بدائرة مركز قفط، جنوب محافظة قنا، وحول القطار جثة الشاب إلى أشلاء، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، والتصريح بدفن الجثة بعد التعرف على هوية صاحبها، وتسليمها إلى ذويه.

مصرع شخصين سقطا من قطارين ببني سويف

ولقي شخصان مصرعهما إثر سقوطهما من قطارين بمركزي ببا والواسطى في محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثث إلى المشرحتين ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة، ففي الحادث الأول، لقي عامل مصرعه، إثر سقوطه من قطار الصعيد بمحطة سكة حديد ببا، وفي الحادث الثاني، لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر سقوطه من قطار أمام مزلقان قرية «افوه»، التابعة لمركز الواسطى.