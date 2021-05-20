أثارت جدلا.. ضبط سيارة ملاكي بلوحات معدنية غير واضحة في المنوفية

أثارت واقعة سير سيارة ملاكي بأحد شوارع مدينة شبين الكوم بالمنوفية، تحمل لوحات معدنية سوداء بها أحرف وأرقام صغيرة جدا لا يمكن قرائتها، حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلي الفور تحركت مديرية الأمن وتم ضبط السيارة وتحرير المحضر اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لسيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية سوداء بحروف وأرقام صغير جدا، ما آثار حالة من الجدل والغضب مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن السيارة، خاصة أن نمر السيارة وأرقامها كانت صغيرة جدا وتحمل لوحة معدنية سوداء .

وطالب رواد موقع التواصل الإجتماعي، مديرية أمن المنوفية، وإدارة المرور، بضبط السيارة وتغيير اللوحة المعدنية لتكون بشكل رسمي مثل باقي السيارات، وعلق أحد الشباب: «ليه يمشي بنمر عربية مش واضحة»، ودوّن آخر مستنكرا: «الطبيعي لما يعمل مخالفة مين هيعرف يقرأ نمرة عربيته ولا أرقامها، عيب كده بجد»، وطالب رواد الموقع مديرية الأمن باتخاذ اللازم.

مصدر أمني يكشف كواليس ضبط السيارة الملاكي المثيرة للجدل في المنوفية

لم تمر سوى ساعات قليلة على نشر صور السيارة، حتى تمكنت مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير الأمن، من ضبط السيارة وتحرير محضرا بالواقعة، وتغيير اللوحة المعدنية للسيارة، وإعطاء السيارة الملاكي لوحات معدنية واضحة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وكشف مصدر أمني، أن مديرية الأمن تمكنت من ضبط السيارة وتحرير محضرا بالواقعة وتغيير اللوحات المعدنية خلال ساعات، مؤكدا أن هذه الأفعال غير مقبوله ويتم محاسبة من يقوم بها بشكل فوري وشدد على تطبيق القانون بشكل حاسم لعدم تكرار هذا النوع من المخالفات مرة أخرى .