باقي 40 يوما.. مميزات نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالمواني البحرية

أوضحت مصلحة الجمارك المصرية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يسمح بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، مما يقلل زمن الإفراج الجمركي، كما تتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيه، حيث يحمي المنافذ من البضائع الخطرة ويقضى على «الكاحول»، وهو الشخص مجهول الهوية (الجاني) فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، وبالتالى تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة، مما ينعكس بدوره على تحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالمواني البحرية، ومميزاته، وفقاً لما حددته مصلحة الجمارك المصرية، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية، على مدر الساعة.

مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)

ـ حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر.

ـ تقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع.

ـ استخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.

على من يُؤثر نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)؟

ـ المستوردون.

ـ المُصدرون أو الموردون (الأجانب).

ـ الشركات العاملة بالتخليص الجمركي.

ـ شركات الشحن البحري/الجوي.

خطوات الانضمام لنظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI)

ـ التسجيل على البوابة الإلكترونية لمنصة (نافذة) www.nafeza.gov.eg.

ـ الحصول على وحدة التوقيع الإلكتروني من جهات الاختصاص للدخول على البوابة الإلكترونية لمنظومة (نافذة).

ـ إدراج البيانات المسبقة للشحنات قبل الشروع فى عمليات الاستيراد والحصول على رقم تعريفي للشحنة (ACID).

ـ تقديم بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن.

ـ إخطار المصدرين بالخارج الذين يتم التعامل معهم بمواصفات الفواتير الإلكترونية وبوالص الشحن بـ48 ساعة على الأقل، للربط مع منظومة (نافذة) من خلال شبكات سلاسل الإمداد التي تستخدم تكنولوجيا (Block-chain).