بعد انتهاء فترة الإغلاق.. 140 حديقة بأسوان تستعد لعودة الزائرين

استعدت حدائق أسوان لاستقبال الزائرين، بعد انتهاء فترة الإغلاق والتى اتخذتها الدولة كإجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية مع الاحتفالات المتتالية ومنها عيد القيامة المجيد وشم النسيم وأخيراً عيد الفطر المبارك، وتعتبر محافظة أسوان بمدنها الخمس، هي صاحبة أكبر مسطح أخضر على مستوى الجمهورية نظراً لما تحتويه المحافظة من مناطق خضراء للتمتع والتنزه فيوجد بالمحافظة الجنوبية 140 حديقة عامة.

حديقة فريال الدخول بـ2 جنيه

ومن أهم الحدائق التى ستكون متاحة أمام المواطنين خلال الفترة القادمة حديقة «فريال»، والتى تقع بكورنيش النيل جنوب مدينة أسوان، والتي تحتوي على أشجار ضخمة وموقع متميز بربوة عالية على النيل مباشرة، ما جعلها تتميز عن غيرها بموقع متميز ومنظر فريد، كما أن أسعار الزيارة فى متناول اليد، حيث الدخول لا يتجاوز الـ2 جنيه، ويتسابق المصورون على موقع الحديقة فى أعمال التصوير الفوتوغرافي لمناظرها الجميلة، وكذلك يسارع أيضاً معدو القنوات الفضائية فى التصوير فيها.

الحديقة النباتية استعدت من خلال التعقيم والتطوير

واستعدت إدارة «الحديقة النباتية»، خلال الفترة الماضية وعقمت الحديقة واستمرت في أعمال التطوير وقامت برش الحديقة بالكامل كإجراءات احترازية، وتعتبر الحديقة واحدة من أهم الحدائق ليس فى أسوان فقط بل فى مصر بصورة عامة فهي تقع فى جزيرة بيضاوية الشكل بوسط النيل بأسوان ويوجد بها أشجار ونباتات مختلفة من شتى بقاع الأرض ولها روادها وزائريها سواء من السياح الأجانب أو المصريين والعرب، وأسعارها فى المتناول حيث إن رسوم الدخول للزيارة هو 10 جنيهات وتقع وسط النيل، فلذلك يتم الوصول لها من خلال المراكب النيلية والشراعية وتكون هي رحلة كاملة حيث الاستمتاع بالمراكب والحديقة في نفس الرحلة.

حدائق أخرى مجانية في أسوان

وتوجد في أسوان أيضا مجموعة من الحدائق بالمجان وتعتبر قبلة للزائرين ففي مدينة أسوان هناك حدائق السلام والورد ومدكور وغيرها وجميعها بالمجان ويفد إليها الزائرون من مراكز المحافظة وكذلك المحافظات المجاورة، هذا بالإضافة إلى بعض الجزر النيلية لأبناء النوبة بوسط النيل في مدينة أسوان وخلف خزان أسوان والسد العالي يفد إليها المواطنون للتمتع بالمكان المميز.