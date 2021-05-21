الهلال الأحمر: مستمرون في إرسال المساعدات للجانب الفلسطيني

كشف يوسف سعيد منسق التطوع في الهلال الأحمر المصري، تفاصيل التبرعات التي يرسلها الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر الفلسطيني، لافتًا إلى أن الجانب المصري يرسل المساعدات التي يطلبها الجانب الفلسطيني، خاصة الأدوات الطبية والأدوية والمعدات، التي يحتاجوها في المستشفيات الميدانية والمستشفيات العامة.

وأوضح سعيد، خلال لقائه مع مراسل برنامج «مساء dmc»، أن الجانب المصري يرسل بعض المعونات لأدوات النظافة الشخصية والأدوات الوقائية، مشددًا على وجود تنسيق بين مكتب الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتوفير احتياجات الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر المصري، يرسل المعونات للجانب الفلسطيني، مؤكدًا وجود جسر بري مفتوح طوال فترة الأزمة، لافتًا إلى أنهم سيواصلوا إرسال المعونات حتى يكتفي الجانب الفلسطيني، ويبلغ بأنه لم يعد يحتاج للمعونات المختلفة.

وأكد أن الهلال الأحمر المصري، يفعل كل ما في وسعه ليمد الجانب الفلسطيني باحتياجاته المختلفة، لحين إنهاء العدوان، مشددًا على أنه سيتم إرسال المعونات لحين إنهاء العدوان على غزة، وأيضًا سيستمر إرسال المعونات خلال فترة إعادة الإعمار.

ونفى سعيد، إرسال متطوعين مصريين للمساعدة في أعمال الهلال الأحمر الفلسطيني، لافتًا إلى أن لديهم المتطوعين الذين يؤدوا دورهم التطوعي، مؤكدا وجود متطوعين من الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، خاصة مدينة العريش، ومتطوعين آخرين عند معبر رفح.

ولفت سعيد، إلى أن الهلال الأحمر المصري يقدم مساعداته لكل الدول عند حدوث الكوارث والأزمات المختلفة، وأنه جاهز لتقديم خدماته التطوعية طوال الوقت.