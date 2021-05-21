إبراهيم عيسى ناعيا سمير غانم: وداعا يا ضحكة قلب مصر

خيمت حالة من الحزن على الوسط الفني والثقافي، بعد رحيل الفنان الكبير سمير غانم، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، بأحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض، ونعى عدد كبير من الفنانين والمثقفين الفنان الراحل، بكلمات مؤثرة

عبر الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، عن حزنه لرحيل الفنان سمير غانم، وغرد عبر موقع «تويتر»: «لأول مرة مصر كلها تودع بالضحك والدموع ملك بهجتها سمير غانم، لا دموع تكفيه امتنانا، ولا ضحك يوفي دينه علينا، وداعا يا ضحكة قلب مصر»

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، نعت الفنان الراحل، وقالت في بيان صحفي، إن الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، فقدت أحد العباقرة، وأيقونة كوميدية فذة، رسم صفحات من البهجة في تاريخ الأداء التمثيلي.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن أسلوب الفنان الراحل، نجح في جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة، شهدت أعمالا ستبقى راسخة في الوجدان بشخصياتها ومفرداتها، متوجهة بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمده برحمته.

والفنان سمير غانم مولود عام 1937، تخرج في كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا فرقة ثلاثي أضواء المسرح، الذي لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثي بعدها، مجموعة من الأفلام والمسرحيات التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

وبعد وفاة الضيف أحمد، قدم مع جورج سيدهم، عدد من الأعمال الفنية، وفي ثمانينيات القرن الماضي، لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التي قدمها لعدة أعوام، واشتهر بشخصية «فطوطة»، هذا إلى جانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.