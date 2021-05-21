«الوطن» تكشف آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز وكواليس وفاة سمير غانم

كشف عبدالرحيم الليثي، الصحفي بجريدة «الوطن»، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، وكواليس وفاة الفنان الراحل سمير غانم، الذي وافته المنية مساء أمس الخميس نتيجة مضاعفات إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال «الليثي» خلال فيديو نشرته جريدة «الوطن» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الفنان الكوميدي توفي إثر مرض الاعتلال الكلوي بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد، حسبما أكدت مصادر طبية من المستشفى الذي كان يعالج فيه الفنان الكبير، لافتا إلى أن المسحة الأخيرة لـ «غانم» أثبتت سلبية إصابته بفيروس كورونا، إلا أن هناك مسحة أخرى أجريت له قبل يومين أثبتت إيجابيتها.

وأضاف الصحفي أن مصدرا طبيا من داخل المستشفى كشف لـ «الوطن»، كواليس الأيام الأخيرة للفنان الراحل، حيث أكد أنه دخل في حالة غيبوبة تامة منذ يوم الأربعاء قبل الماضي، بعدما دخل غرفة العناية المركزة ووضع على جهاز التنفس الصناعي بسبب الآلام التي كان يعاني منها في أيامه الأخيرة.

وأشار إلى أن جنازة الفنان الراحل من المقرر أنها ستخرج اليوم الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس عقب أداء صلاة الجمعة، وقررت أسرته الاكتفاء بالعزاء بالمقابر وعدم إقامة مراسم للعزاء خوفا على حياة محبي الفنان الراحل من فيروس كورونا.

أما عن حالة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، فقد أكد مصدر طبي من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه الفنانة العلاج، أن حالتها الصحية مستقرة، ولاتزال على جهاز التنفس الصناعي وتتلقى العلاج، مطالبا الدعاء لها حتى تستقر حالتها وتغادر غرفة العناية المركزة التي تتواجد فيها حاليا.

ولفت المصدر أن أسرة الفنان الراحل تحاول إخفاء خبر وفاته عن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز حتى لا تتأثر حالتها النفسية وتسوء حالتها الصحية أكثر مما هي عليه الآن.

يذكر أنّ الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية مساء الخميس 20 مايو، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«جوليو وروميت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت فرقة ثلاثي أضواء المسرح بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه سمير غانم مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلاً يا دكتور».