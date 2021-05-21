ضبط تاجر مخدرات بحوزته 300 جرام «هيروين وشابو» في سوهاج

ضبطت حملة أمنية لمكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، تاجر مواد مخدرة، بحوزته 92 تذكرة لمخدر الهيروين و25 تذكرة «شابو»، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، كما تمكنت حملة لضباط مباحث الأحكام من تنفيذ 1075 حكمًا قضائيًا.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا بتنفيذ حملة أمنية استهدفت أحد تجار المواد المخدرة بدائرة مركز سوهاج، وعقب استئذان النيابة العامة، تمكنت الحملة التي ضمت ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط «محمد.ا.م»، 26 عامًا، عامل، يقيم بمركز سوهاج، سبق اتهامه في قضيتي سلاح دون ترخيص، وبحوزته 92 تذكرة لمادة الهيروين المخدر زنة 276 جرامًا، 25 تذكرة لمادة الشابو المخدر، زنة 75 جرامًا، ومبلغ 2930 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

يذكر أن حملة أمنية، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ضبطت فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع بحيازة «أبو بكر.م.م»، 24 عامًا، عامل ومقيم بدائرة مركز المراغة، كما تم ضبط فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع بحيازة «محمد.ص.م»، 40 عامًا، عامل، كما تم ضبط قطعتي سلاح أبيض.

كما تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 7 أحكام، في مجال تنفيذ الأحكام، ونفذت 1075 حكمًا، وحررت المحاضر اللازمة للمهتمين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.