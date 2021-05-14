ضبط 21 كيلو حشيش و9 هيروين في أول أيام عيد الفطر

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 175 قطعة سلاح ناري، بحوزة 137 متهما، وتنفيذ 81641 حكم قضائيا متنوعا، بإجمالي 6343 محكوما عليهم، وضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا 9 حوادث متنوعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 158 قضية مخدرات بإجمالي 168 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 20٫695 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 8٫800 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫061 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 2,193 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1٫100 كيلو جرام، كمية من مخدر شابو وزنت 1٫069 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 375 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 40 جراما، و1187 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، جرى ضبط 31 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة جرى ضبط 24 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة جرى ضبط 335 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية جرى ضبط 19996 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين جرى فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.