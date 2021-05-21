مصرع ربة منزل بتسمم غذائي ووفاة طفل صدمه «توك توك» في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها بدائرة مركز سوهاج، اليوم، إثر إصابتها بتسمم غذائي، عقب تناولها طعام فاسد، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، كما لقي طفل مصرعه بذات الناحية، صدمه «توك توك»، أثناء لهوه في الشارع.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًَا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول «إحسان.ن.ا»، 25 عامًا، ربة منزل، تقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر تناول طعام فاسد.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال شقيقها المدعو «شعبان.ن.ا»، 28 عامًا، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر قيام شقيقته المذكورة بتناول طعام فاسد بالمنزل، ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتبلغ لمركز شرطة سوهاج، من مستشفي سوهاج الجامعي، استقبال «فهد.م.ر»، 5 سنوات، يقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث تصادم.

بالإنتقال والفحص، وسؤال عمه «صابر.ر.ص»، 48 عامًا، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل صدمه «توك توك»، قيادة «أحمد.ع.ع»، 20 عامًا، سائق ويقيم بدائرة المركز، ما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط التوك توك وقائده، وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي نتيجة الإصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.