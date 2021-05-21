دار الإفتاء تحسم صحة أحاديث النبي عن فضل الجيش المصري

حسمت دار الإفتاء المصرية حقيقة صحة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن فضل الجيش المصري، من أنهم خير أجناد الأرض، وأنهم في رباط إلى يوم القيامة، وذلك في الرد على سؤال ورد للدار عن مدى صحة هذه الأحاديث الشريفة.

وقالت دار الإفتاء، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه وردها سؤال حول مدى صحة الأحاديث الشريفة التالية:

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: حدثني عمر رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة».

«إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله».

«إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة».

وأجابت دار الإفتاء حول ذلك السؤال بالقول: «مدار هذه الأحاديث على أن جند مصر هم خير أجناد الأرض؛ لأنهم في رباط إلى يوم القيامة، وعلى الوصية النبوية بأهلها؛ لأن لهم ذمة ورحمًا وصهرًا، وكلُّها معانٍ صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ تتابع على ذكرها وإثباتها أئمة المسلمين ومحدثوهم ومؤرخوهم عبر القرون سلفًا وخلفًا، ولا يقدح في صحتها وثبوتها ضعفُ بعض أسانيدها؛ فإن في أحاديثها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر الذي احتج به العلماء، وقد اتفق المؤرخون على إيراد هذه الأحاديث والاحتجاج بها في فضائل مصر من غير نكير».

وتابعت دار الافتاء: «وبناءً على ما سبق: فالأحاديث المذكورة في السؤال صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه. والله سبحانه وتعالى أعلم».