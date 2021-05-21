رئيس وزراء فلسطين يشيد بنجاح الجهود الدولية بقيادة مصر لـ«وقف العدوان»

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، بنجاح الجهود الدولية التي بذلت طيلة الأيام الماضية والتي قادتها جمهورية مصر العربية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي تعرض لعمليات قتل وترويع وإبادة جماعية طيلة الأيام الأحد عشر من عمر الحرب المروعة، التي أبيد خلالها أكثر من عشرين عائلة بأكملها، وقتل عشرات الأطفال، والنساء، والشيوخ، وأصيب المئات بجراح بفعل الدمار الهائل الذي لحق بالمنشآت والمباني والعمارات والأبراج السكنية، وهدمت عشرات البيوت على رؤوس ساكنيها، وجرى تدمير جميع مكونات الحياة في قطاع غزة المثقل بالأزمات بفعل الحصار المفروض عليه منذ أكثر من خمسة عشر عاما.

وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره لجميع الدول التي استجابت للدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس خلال الأيام الأولى للعدوان لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في استصدار قرار بوقف العدوان.

وأشاد بكلمات مندوبي الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن رفضها لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، ودعوتها لايجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة للتوصل إلى اتفاق بوقف العدوان، دخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية سترفع تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء إلى المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وفتحت تحقيقا في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في القطاع خلال حروب ثلاث شنتها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة.