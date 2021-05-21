عاجل.. بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية

بدأ منذ قليل، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، اجتمع يوم الخميس، وقبل المقترح المصري لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين، وبدون أي شروط.

وأوضح أن المجلس قبل المقترح بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعا، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي. وأكد أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة.

من جانبه؛ قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الخميس، «إن مصر أبلغتهم أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة يبدأ الساعة 2 فجر الجمعة 21 مايو الجاري».

وأكد «النونو» أن المقاومة الفلسطينية، ستلتزم بهذا الاتفاق ما التزم الاحتلال به.

وكانت مصادر قالت إنه جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار «متبادل ومتزامن» في قطاع غزة برعاية مصرية؛ اعتبارا من الساعة الثانية من فجر الجمعة، الموافق 21 مايو «بتوقيت فلسطين».

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.