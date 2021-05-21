"الخطيب": القاهرة تقدم حلولا جذرية للقضية الفلسطينية بعد نجاح مبادرة وقف إطلاق النار

علق الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، على دخول وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيز التنفيذ برعاية مصرية، قائلا إن الهدنة أعلنت عنها مصر قبل أيام، وسربت معلومات عن أن نجاح المفاوضات بين الجانبين سيدخل حيز التنفيذ فجر الجمعة، ووسائل الإعلام كانت على علم بنجاح المفاوضات وموعد الهدنة، وهو ما أعلن عنه رسميًا من قبل القاهرة وواشنطن ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة للفصائل الفلسطينية ممثلة في «الجهاد» و«حماس».

وأضاف «الخطيب»، خلال لقاء على شاشة قناة «العربية» الإخبارية، أن المفاوضات التي جرت وستجرى الأيام المقبلة، أعلنت عن اللاعب الكبير في المنطقة، ألا وهي مصر، والتي منذ اللحظات الأولى من تفجير الأوضاع، نادت بأن يكون هناك حلا جذريا للقضية الفلسطينية التي صمدت طويلا، ربما طوال 10 سنوات، نظرا للأحداث التي مرت بها المنطقة.

وأوضح رئيس التحرير التنفيذي لـ «الوطن»، أن تطبيق وتنفيذ هذه الهدنة سيكون أمامها تحديات وصعوبات بلا شك، ولكنه يتصور أن الحرب التي جرت الأيام الماضية أعطت أبعادا أخرى في المعادلة، إذ دخلت القاهرة على الخط المباشر بين الفلسطينيين، وأصبح لديها قوة ضغط هائلة على الفصائل الفلسطينية من خلال بناء وسائل تواصل قوية مع اللاعبين الرئيسيين في غزة.

وتابع: «الآن نستطيع أن نقول إن الفترة المقبلة ستشهد حلحلة حقيقية في الوضع داخل فلسطين، فالانقسام الفلسطيني يعاني منه الشعب والسلطة الفلسطينية على حد سواء، ومن المؤكد أنه ستكون هناك حلول جذرية، نعم ستكون هناك تحديات وصعوبات في إتمام الهدنة والحلول، ولكن أتصور أن القاهرة لديها الآن مشروعا حقيقيا للتعامل الفترة المقبلة».

وواصل: «ستجني المنطقة والسلطة الفلسطينية بشقيها في رام الله وغزة، ثمرات هذه الإجراءات التي ستتم الفترة المقبلة، وإذا ما أراد الجميع أن تكون هناك حلولا حقيقية ستكون القاهرة على استعداد كامل لتتم، والتي أعلنت أنه سيكون هناك إعمار حقيقي يختلف عن سابقها في قادم الأيام».