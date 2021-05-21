سعر البيتكوين اليوم.. بلغت مكاسبها أكثر من 21%

شهد سعر البيتكوين اليوم ارتفاع خلال تداولات الـ24 ساعة الأخيرة بنحو 3.37% لتعاود الصعود فوق مستوى 40 ألف دولار مرة أخرى بعد الخسائر الكبيرة التي سجلتها على مدار الأيام القليلة الماضية، فميا بلغت مكاسبها أكثر من 21% مقارنة مع أدنى سعر سجلته يوم الأربعاء الماضي.

شهد سوق العملات المشفرة اليوم بعض النشاط

سعر البيتكوين اليوم، وسوق العملات المشفرة شهد بعض النشاط خلال تعاملاتها بعد موجة شديدة من التراجعات، ليعاود سعر البيتكوين اليوم العملة الرقمية الأشهر في العالم الارتفاع مرة أخرى، بعد تغريدات "إيلون ماسك" الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا".

وعن سعر البيتكوين اليوم، غرد "إيلون ماسك" على صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن "تسلا" لديها أيدي ماسية، وهو ما يعني أن صانع السيارات الكهربائية لن يتخلى عن حصته البالغة نحو 1.5 مليار دولار في البيتكوين، وتعرض سوق العملات الرقيمة إلى موجة من التراجعات، حيث هبط سعر البيتكيون دون مستوى 40 ألف دولار، مع إعلان صادر عن البنك المركزي الصيني قيود جديدة على العملات المشفرة، وتغريدات إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية.

الصين تتوقف عن استخدام العملات الرقمية لإنها ليست عملات حقيقية

وقال بنك الشعب الصيني في إعلانه يوم الأربعاء الماضي، إنه يجب التوقف عن استخدام العملات الرقمية في العمليات التجارية لإنها ليست عملات حقيقية، مطالباً المؤسسات المالية وشركات الدفع بعدم تنفيذ أو إجراء أي معاملات بهذه العملات الافتراضية، حيث أن هذه المعاملات لاتخضع لأي قانون يحميها.

خسائر سعر البيتكوين أكثر من 25%

وبلغت خسائر سعر البيتكوين على مدار السبعة أيام الماضية أكثر من 25%، لتتراجع عند حدود 30 ألف دولار وهو أدنى مستوى منذ أواخر يناير الماضي، فيما بلغت خسائر القيمة السوقية للبيتكوين نحو 10.14% متراجعة إلى 708.874 مليار دولار لتفقد نحو 300 مليار دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية.