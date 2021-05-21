أخبار الهدنة في غزة.. بدء عودة الحياة لطبيعتها انتظارا لسلام دائم

أعلنت أخبار الهدنة في غزة والتى من المفترض سريانها من دون خروقات ابتداء من الساعة الثانية من بعد منتصف ليل أمس، وسط مؤشرات على بدء عودة الحياة لطبيعتها، وتأكيدات بضرورة الوصول لاتفاق سلام عادل.

أخبار الهدنة في غزة

وبمجرد مجئ الموعد المقرر للهدنة في غزة علت أصوات التكبيرات في المساجد وانطلقت مسيرات جابت أنحاء فلسطين تحتفل بالنصر.

وتتابعت أخبار الهدنة في غزة لتشير إلى بدء عودة الحياة لطبيعتها، حيث بدأت عمليات رفع أنقاض المباني التي دمرها القصف، وبدأت شرطة المرور عملها في تنظيم سير السيارات، بينما استكملت طواقم الانقاذ عملية انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

إلا أن أهم أخبار الهدنة في غزة، تمثل في الدعوات السياسية والدبلوماسية من أطراف دولية مختلفة، للبناء على هذه الهدنة بعمل سياسي لإستئناف التفاوض والتوصل لاتفاق سلام عادل يعطي للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، ومن بينها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب الاتحاد الأوروبي بالهدنة في غزة وفلسطين المعلنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف التصعيد الأخير، مشددا على أهمية العودة إلى بحث تسوية النزاع وفقا لحل الدولتين.

وأعرب المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن امتنانه لمصر وقطر والأمم المتحدة والولايات المتحدة وكل الأطراف الأخرى التي لعبت دورا في تأمين الهدنة، مبديا صدمة الاتحاد وحزنه إزاء الضحايا الذين سقطوا خلال الأيام الـ11 الماضية.

وتابع: «أكد الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا على أن الوضع في قطاع غزة لم يعد من الممكن تحمله، وحل سياسي وحده سيجلب السلام المستدام وسينهي النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي».

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن استئناف أفق سياسي تمهيدا لتطبيق حل الدولتين لا يزال حاليا هدفا ذا أهمية قصوى، معربا عن استعداد الاتحاد لدعم جهود السلطات الإسرائيلية والفلسطينية في هذا الاتجاه.

ولفت بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال على تواصل مع الشركاء الدوليين الرئيسيين بمن فيهم الولايات المتحدة ودول إقليمية، بالإضافة إلى شركائه في الرباعية، من أجل وضع حد للنزاع.

ومن جانبها، أكدت روسيا استعدادها لتنظيم واستضافة اجتماع دولي بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية، حيث أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي عن بالغ ارتياح موسكو إزاء بدء سريان نظام وقف إطلاق النار حول قطاع غزة فجر اليوم الجمعة، مشددة على أن منع اندلاع جولات جديدة من الصراع العسكري يتطلب استئناف مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع.