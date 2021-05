فيديوهات ترصد احتفالات الفلسطينيين بوقف إطلاق النار: تحيا مصر والسيسي

دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية، والذي توصّلت إليه إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من القصف المتبادل.

وترصد جريدة «الوطن»، احتفالات أهالي غزة في الدقائق الأولى لبدء سريان الهدنة، والذين حرصوا على تصوير هذه اللحظات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، رافعين الأعلام الفلسطينية والمصرية، مطلقين الألعاب النارية في سماء القطاع.

كما رصد فيديو قيام عدد من الفلسطينيين في القدس بالسجود شكرا لله على وقف إطلاق النار ودخول الهدنة حيز التنفيذ برعاية مصرية، مرددين: «الله أكبر ولله الحمد».

ووجه العديد من أهالي قطاع غزة الشكر لمصر وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في القطاع، حيث قال أحدهم خلال فيديو لقناة «الغد» الإخبارية: «كل الاحترام للسيسي ولكل أبناء شعب مصر الحبيب على راسنا، كل الاحترام إيلهم»، وردد آخر: «تحيا مصر، كل التحية للرئيس المصري وأحنا من غزة فداء لمصر وعيونها».

This makes me so happy! The people of Gaza are an inspiration to the world. May god protect them forevermore. #غزه_تنتصر#فلسطين_تنتصر #PalestiniansLivesMatter #Palestine #PalestineWillBeFree #Palestina #Gaza_under_attack_now #IsraelTerrorists pic.twitter.com/5fmO6pM3BW