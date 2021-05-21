فيديوهات ترصد احتفالات الفلسطينيين بوقف إطلاق النار: تحيا مصر والسيسي
أهالي غزة يسجدون شكرا لله بعد تنفيذ الهدنة
كتب:
محمد عزالدين
03:58 ص | الجمعة 21 مايو 2021
احتفالات الفلسطينيين بوقف إطلاق النار
دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية، والذي توصّلت إليه إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من القصف المتبادل.
#غزه_تنتصر— مُوسـى . (@1iie2) May 21, 2021
Palestine now pic.twitter.com/5sfvkd1haq
وترصد جريدة «الوطن»، احتفالات أهالي غزة في الدقائق الأولى لبدء سريان الهدنة، والذين حرصوا على تصوير هذه اللحظات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، رافعين الأعلام الفلسطينية والمصرية، مطلقين الألعاب النارية في سماء القطاع.
كما رصد فيديو قيام عدد من الفلسطينيين في القدس بالسجود شكرا لله على وقف إطلاق النار ودخول الهدنة حيز التنفيذ برعاية مصرية، مرددين: «الله أكبر ولله الحمد».
After Entering #المسجد_الأقصى #غزة_تنتصر #غزه_تقاوم #فلسطين_تنتصر #القدس_تنتصر #اسرائيل_سقطت #سيف_القدس #كتائب_القسام #GazaCeasefire pic.twitter.com/wVvK0g2uo5— نقوی #سیف_القدس (@sayyidenaqvi) May 21, 2021
ووجه العديد من أهالي قطاع غزة الشكر لمصر وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في القطاع، حيث قال أحدهم خلال فيديو لقناة «الغد» الإخبارية: «كل الاحترام للسيسي ولكل أبناء شعب مصر الحبيب على راسنا، كل الاحترام إيلهم»، وردد آخر: «تحيا مصر، كل التحية للرئيس المصري وأحنا من غزة فداء لمصر وعيونها».
This makes me so happy! The people of Gaza are an inspiration to the world. May god protect them forevermore. #غزه_تنتصر#فلسطين_تنتصر #PalestiniansLivesMatter #Palestine #PalestineWillBeFree #Palestina #Gaza_under_attack_now #IsraelTerrorists pic.twitter.com/5fmO6pM3BW— Naftali Leiberman (@Prof_Deeen) May 21, 2021
وقال مسؤولو الصحة في غزة، إن 232 فلسطينيا، من بينهم 65 طفلا، قُتلوا وأصيب أكثر من 1900 في القصف الجوي، وقالت إسرائيل إنها قتلت ما لا يقل عن 160 من الفصائل الفلسطينية.
Watch how Gazans thank the medical staff and firefighters All respect and appreciation to them ♥️#غزة_تنتصر #غزة_تنتصر_للقدس #فلسطين_تنتصر #Palestine pic.twitter.com/EtAROJV1J8— Saja Said (@SajaSaidEn) May 21, 2021
وبعد أحد عشر يوما على التصعيد الدامي، صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.
وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند الثانية فجر الجمعة..
من جهتها أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجراً وفق التوقيت المحلي وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.
Refugee camps in Lebanon celebrations #Gaza— Dima Sarsour (@SarsourDima) May 21, 2021
#غزة_العزة #غزة_تنتصر pic.twitter.com/DzGjCymqlm
هذا وكان التلفزيون المصري قد أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هو اتفاق متبادل ومتزامن. كما أعلن أيضاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيرسل وفدين أمنيين للأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.