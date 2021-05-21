فيديوهات ترصد احتفالات الفلسطينيين بوقف إطلاق النار: تحيا مصر والسيسي

دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة مصرية، والذي توصّلت إليه إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من القصف المتبادل.

وترصد جريدة «الوطن»، احتفالات أهالي غزة في الدقائق الأولى لبدء سريان الهدنة، والذين حرصوا على تصوير هذه اللحظات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، رافعين الأعلام الفلسطينية والمصرية، مطلقين الألعاب النارية في سماء القطاع.

كما رصد فيديو قيام عدد من الفلسطينيين في القدس بالسجود شكرا لله على وقف إطلاق النار ودخول الهدنة حيز التنفيذ برعاية مصرية، مرددين: «الله أكبر ولله الحمد».

ووجه العديد من أهالي قطاع غزة الشكر لمصر وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في القطاع، حيث قال أحدهم خلال فيديو لقناة «الغد» الإخبارية: «كل الاحترام للسيسي ولكل أبناء شعب مصر الحبيب على راسنا، كل الاحترام إيلهم»، وردد آخر: «تحيا مصر، كل التحية للرئيس المصري وأحنا من غزة فداء لمصر وعيونها».

وقال مسؤولو الصحة في غزة، إن 232 فلسطينيا، من بينهم 65 طفلا، قُتلوا وأصيب أكثر من 1900 في القصف الجوي، وقالت إسرائيل إنها قتلت ما لا يقل عن 160 من الفصائل الفلسطينية.

Watch how Gazans thank the medical staff and firefighters All respect and appreciation to them ♥️#غزة_تنتصر #غزة_تنتصر_للقدس #فلسطين_تنتصر #Palestine pic.twitter.com/EtAROJV1J8 — Saja Said (@SajaSaidEn) May 21, 2021

وبعد أحد عشر يوما على التصعيد الدامي، صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيز التنفيذ عند الثانية فجر الجمعة..

من جهتها أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار بقطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ الثانية فجراً وفق التوقيت المحلي وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.

هذا وكان التلفزيون المصري قد أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه هو اتفاق متبادل ومتزامن. كما أعلن أيضاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيرسل وفدين أمنيين للأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.