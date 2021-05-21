إيمي ودنيا سمير غانم يلقيان نظرة الوداع على والدهما قبل الجنازة (صور)

تواجد الثنائي دنيا وإيمي سمير غانم في مستشفي الصفا، بجانب والدهما الفنان الراحل سمير غانم .

ومع لحظة خروج الجثمان من المستشفى، استقلا السيارة للبقاء بجانبه في سيارة الإسعاف لإلقاء النظرة الأخيرة عليه وتوديعه، قبل أن يصل إلى مسجد المشير طنطاوي لصلاة الجنازة عليه.

وحضر أيضا إلى المستشفى، الفنانون حسن الرداد ورامي رضوان ومحمد ثروت وميرفت أمين ومنير مكرم.

كان قد رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا، مساء أمس الخميس، بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفشل كلوي وخلل في وظائف الجسم .