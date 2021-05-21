لطلاب الشهادة الإعدادية.. خبير تربوي يقدم 9 نصائح قبل المذاكرة

أيام قليلة تفصلنا عن امتحان الشهادة الإعدادية بعد عام من التوتر بين طلابها، نتيجة اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني فقط في الشهادة ليكون مجموع الطالب هو ما يحصل عليه في هذا الامتحان، ولتهدئة الطالب في تلك الأيام التي تسبق الامتحانات، قدم الخبير التربوي «محمد عبد الرحمن»، معلم خبير في وزارة التربية والتعليم 9 نصائح هامة للطالب لمساعدته على المذاكرة هذه الأيام.

9 نصائح لطلاب الشهادة الإعدادية

يقول الخبير التربوي محمد عبد الرحمن، إن هذه النصائح تساعد الطالب علي المذاكرة والتركيز والبعد عن التشتت وأن يحافظ علي انتباهه وتركيزه لفترة طويلة وهذه النصائح هي:

1- أيام الامتحانات لا تضع على مكتبك إلا الكتب والأدوات التي ستستخدمها في المذاكرة فقط فكثرة الكتب أمامك قد يشعرك بالتوتر وعدم التركيز، ومن المهم جداً البُعد عن المُلهيات وعوامل تشتيت الذهن.

2- النوم المبكر والاستيقاظ فجرًا للصلاة وإلقاء نظرة سريعة على أساسيات المنهج.

3- نشِّط جسمك وذهنك ببعض الحركات الرياضية الخفيفة لمدة 5 دقائق.

4- تناول وجبة الإفطار هام جداً على أن تكون الوجبة مغذية وخفيفة حتى لا تصاب بالثقل، ومن الأطعمة التي تساعد على التركيز «البيض- الخبز الأسمر-البليلة- منتجات الألبان- الجزر»، كما عليك تناول كوب من الحليب أو عصير فاكهة طازجة، ويمكنك تناول بعض المكسرات، بالإضافة إلى ثمرة من الفاكهة مثل التين أو البرتقال أو الموز أو التوت.

5- صلاة ركعتين صلاة الحاجة وضرورة طلب الدعاء من الوالدين.

6- أحسن الظن بالله تعالى وكن متفائلاً أنه سبحانه لن يضيع جهدك أبدا

7- ثق أن نتيجة الامتحان هي قدر الله تعالى وقدر الله كله خير والخيرة تكون دائماً فيما اختاره الله

8- تجهيز بعض قطع الحلوى الصغيرة لتناولها في اللجنة لتساعدك على نسيان القلق وتخفيف التوتر وتمدك بالسعرات الحرارية.

9- عدم نسيان شيء من الأدوات المطلوبة والبيانات كل مادة حسب ما يخصها.

يُذكر أن المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أعلن جدول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي« الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية» حيث ستبدأ في الأول من يونيو القادم ليؤدي الامتحانات 113 ألف و288 طالب وطالبة بالإعدادية العامة والمهنية بالدقهلية.