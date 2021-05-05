محافظ جنوب سيناء يعتمد جدول امتحان الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جدول امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية.

انطلاق الامتحانات يوم 29 مايو الجاري

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن الامتحان يبدأ يوم السبت الموافق 29 مايو الجاري بمادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، ويستمر حتى الخميس الموافق 3 يونيو بمادة الدراسات الاجتماعية بواقع 6 أيام .

وأشار وكيل وزارة الصحة في تصريح له، اليوم، إلى أن جميع امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ستجرى من المنزل على أن تتولى الإدارة التعليمية إعدادها والإشراف عليها.

اجراء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع قبل امتحانات نهاية الفصل الدراسي

وأوضح أن لجان النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية ستوافي المديرية بنتائج المواد التي لا تضاف للمجموع، ومواد المستوى الرفيع والمجالات، والتكميلي، وذلك قبل موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني .

انتهاء امتحانات النقل دون شكاوى

وكانت تعليم جنوب سيناء أنهت امتحانات النقل الورقة المجمعة لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية مشددة، ودون شكاوى.

وقال محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن امتحانات النقل انتهت دون شكاوى، ولم يجري رصد أي حالات إصابة بكورونا بين الطلاب، لافتًا إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن 1088 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي العام أدوا الامتحانات اليوم في مواد "الكيمياء، الفيزياء، الأحياء" بنسبة حضور 99.9 %، وأدى 808 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي العام امتحان النقل في مواد "اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء" بنسبة حضور 99.6 %، كما أدى أما طلاب المرحلة الابتدائية فأدى 3452 طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحان (متعدد التخصصات ) اليوم بنسبة حضور 98 % ، أما طلاب المرحلة الإعدادية فأدى 3187 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي امتحان النقل ( متعدد التخصصات) اليوم بنسبة حضور 96 ‎%‎.