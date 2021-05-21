أرخص مصايف في مصر.. من جمصة واسكندرية لمطروح اليوم بـ150 جنيهاً

انخفضت أسعار المصايف في مصر، وأصبحت في متناول يد متوسطي الدخل، خاصةً بعد أزمة كورونا وفترات الإغلاق المتتالية، التي شهدتها سواء في شم النسيم أو عيد الفطر المبارك.

وإذا أردت أن تستمتع بالمصيف برفقة أسرتك، عليك بالتوجه إلى مرسى مطروح، حيث نظافة الشوارع والأحياء، وتوافر جميع الإمكانات، فضلاً عن انخفاض أسعار الوحدات المصيفية، وتواجد المواد الغذائية في جميع الأماكن والشواطئ بأسعار مناسبة، تحت إشراف مديرية التموين والمحافظة، وهذا ما يتوافر أيضاً في مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، وما بينهما مصيف الإسكندرية، الذي وصلت فيه الليلة إلى 50 جنيهاً فقط.

تقدم «الوطن» لقرائها خدمة أسعار المصايف عام 2021، في مصايف مرسي مطروح والإسكندرية وجمصة، بعد استطلاع الأسعار في هذه المدن.

مرسى مطروح مصيف الفقراء الأول في مصر

يعد مصيف مدينة مرسي مطروح هو المصيف رقم واحد في مصر، ويستقبل ما بين 5 و7 ملايين مصطاف سنوياً، من مختلف الطبقات، بحسب «أشرف فؤاد»، من العاملين بمصيف بمطروح، الذي أكد أن شاطئ «روميل»، يعد من أكبر شواطئ المحافظة بعد تطويره، ويستقبل أسبوعيا أيام الأحد والجمعة، رحلات اليوم الواحد من مختلف محافظات مصر، نظرا لقلة تكلفتها، وتنتظر الأسر البسيطة المصيف من العام للعام، للاستمتاع بالبحر طوال اليوم بأقل التكاليف، ويستأجرون الشماسي بأسعار مخفضة.

«سعيد خير الله»، من العاملين بالعمارات الفندقية بمطروح، قال إن الشاليهات والشقق المصيفية بمنطقة باب البحر، أسعارها مناسبة للجميع وتبدأ من 150 جنيها لكل ليلة، ويحدد سعرها حسب الإمكانات وموعد الحجز الذي يقل في شهور مايو ويونيه ويبدأ في الزيادة مع شهر يوليو وأغسطس.

الليلة بـ50 جنيهاً.. أرخص مصيف في الإسكندرية

وفي الإسكندرية، اشتياق كبير ينتاب المواطنين للعودة إلى الرمال الساخنة والمياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط، وبالتحديد على شواطئ الإسكندرية، التي تشهد الفتح مجدداً بعد شهور عديدة من الغلق بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما جاءت قرارات مجلس الوزراء بالنبأ السار، الذي يمتثل في فتح الحدائق والمتنزهات بدءاً من السبت المقبل، والتي قد يصل سعر الليلة الواحدة إلى 50 جنيهاً فقط، وذلك عبر الاعتماد على الاشتراك كمجموعة معاً في شقة للإيجار، بالإضافة إلى الاعتماد على شاطئ مجاني.

نصائح لقضاء ليلة مصيفية بـ50 جنيهاً بالإسكندرية

- الذهاب إلى منطقة المندرة، حيث يتواجد شاطئ مجاني للدخول وهو شاطئ أنطونيو، الذي يبلغ طوله 230 متر تقريباً، ويتم توفير دورات المياه بالمجان بداخله، بالإضافة إلى توافر شقق مفروشة للإيجار بمختلف الأسعار الممكنة.

- الاشتراك في المصيف كمجموعة تتكون أفرادها من 8 أشخاص، لتقسيم قيمة إيجار الشقة.

- تبدأ أسعار الشقق المفروشة في منطقة المندرة من 400 جنيه في الليلة الواحدة، وتصل إلى 1200 جنيه في الليلة، وفقاً لموقعها وارتفاعها وعدد غرفها والفرش المتواجد بها.

وتواصلت «الوطن» مع أحد السماسرة لمعرفة تفاصيل عن أرخص شقة ممكنة، والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه، حيث أوضح أنها تقبع في الطابق التاسع بجوار شيراتون المنتزه، وتتكون من 3 غرف نوم، بالإضافة إلى ريسبشن وحمام ومطبخ، مع وجود مصعد كهربائي بها، وتبتعد 5 دقائق سيراً على الأقدام عن الشاطئ المجاني.

- في حال كان الاتفاق على تلك الشقة أو مثيلتها في السعر، فإن وجود مجموعة من 8 أفراد يجعل قيمة الفرد 50 جنيهاً فقط في الليلة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا، فمن الأفضل أن تكون المجموعة من أسرتين معاً، حتى يكون أفرادها معتادين على الاختلاط الدائم، بدلاً من الاختلاط بأشخاص آخرين.

- تتميز منطقة المندرة برخص أسعار الطعام في الجهة القبلية من القطار عن نظيرتها البحرية، والتي تبعد مسافة 10 دقائق سيراً عن مكان الشاطئ والإقامة، ما يوفر في عملية الصرف الخاص بالطعام.

«جمصة».. أسعار الشقق تبدأ من 150 جنيهاً

«أرخص مصيف في مصر»، شعار حاول القائمون على مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، أن يحافظوا عليه دائما لجذب أكبر عدد من المواطنين من محافظات الدلتا، أو محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بعيدا عن الأسعار المغالى فيها في المصايف الأخرى، سواء في أسعار الشقق أو السلع والخدمات المقدمة لرواد المصيف والتي يشعر خلالها المواطن أنه لا يزال يعيش في مدينته أو قريته حيث لا يجد أي اختلاف خاصة في أسعار السلع والاحتياجات اليومية.

وقال جمال البرنس، من سكان جمصة، إن الفترة الماضية، منعت الأجهزة التنفيذية تأجير الوحدات لغير المقمين في جمصة، بعد أن وصل سعر اليوم الواحد في شقة من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ بدون تلفزيون إلى 150 جنيها، و مع فتح المصيف، وفقا للإجراءات الاحترازية يتراوح إيجار الشقة في اليوم ما بين 200 إلى 300 جنيه.

وأضاف «البرنس» لـ«الوطن»: «لدينا مناطق مميزة وقريبة من البحر المتوسط كمنطقة شجرة الدر، وابن لقمان، بالإضافة إلي مناطق العشر5، و الأندلس، والمروة، والكرنك»، وغيرها من المناطق المميزة، وتوقع أن تبدأ المدينة، استقبال المصطافين، وزيادة الطلب علي الشقق بالإضافة إلي السلع والخدمات.