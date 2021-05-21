تحرك عاجل من الداخلية ضد الممتنعين عن ارتداء الكمامة الطبية بالمواصلات

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 15306 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية ، وتحرير 774 مخالفة للمحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 3978 قضية في مجال منع تداول النارجيلة «الشيشة»، ووفق القرار المقر مؤخرًا من مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، فإن المخالفين لارتداء الكمامة يقعون تحت طائلة القانون لأنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

الوقاية من فيروس كورونا

وخلال 24 ساعة الماضية، أسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية، عن ضبط 15306 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية المعتمدة طبيًا للوقاية من فيروس كورونا، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ15249 شخصًا، وبلغت القيمة المادية 762 ألف جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض 57 شخصًا على النيابة العامة الذين لم يسددوا الغرامة المقررة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.