النفايات الطبية تهدد العالم مع كورونا.. وطبيب: اغسلوا الكمامة وقطعوها

تحذيرات عالمية من الأدوات الطبية المُستخدمة «النفايات الطبية»، والتخلص منها بشكل عشوائي، حيث نوهت شركة «أونسايت ويست تكنولوجيز» في كاليفورنيا إلى أن تطعيم سكان الولايات المتحدة بلقاحات كورونا أمر يحتاج لعدد من الحقن لو وضعت في مسار واحد ستلف حول الأرض 1.8 مرة، «بحسب ما نشرت سكاي نيوز».

وبرغم اختلاف كل دولة في طريقة التخلص من النفايات الطبية، إلا أن الأغلب قد يواجه مشكلات كبيرة تفوق طاقة الاستيعاب أمام طوفان هذه المخلفات.

خطورة التخلص من الكمامة في الشارع

وقال الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: «إن الكمامة المستخدمة تشكل خطرًا جديدًا يساهم في انتشار فيروس كورونا فى البيئة على الأقل لعشرة أشخاص فى المجتمع»، لافتًا إلى أن التخلص من الكمامات المستخدمة برميها على قارعة الطريق أو الأماكن العامة يهدد الأبرياء بالعدوى بكورونا أو بغيرها من الفيروسات التنفسية والوفاة.

أسباب تجعل الكمامة مكان جيد للفيروسات

وأوضح بدران في تصريحات لـ«الوطن»: «أن فيروس كورونا يستطيع أن يبقى حيًا ساعات طويلة، وربما عدة أيام على بعض الأسطح»، لافتًا إلى أن الكمامة المستخدمة تكون رطبة بسبب ترسب بخار الماء من هواء الزفير، واللعاب والافرازات التنفسية، والعطس والسعال، ما يجعلها بمثابة مزرعة مثالية تحتضن فيروسات «كوفيد 19»، وتحافظ عليه من الجفاف أو الموت، حتى يعثر على ضحية جديدة تنجح فى الارتباط بخلاياه، والدخول للجهاز التنفسي ومنه لباقي أجهزة الجسم.

الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامة

وأوضح، أنه يجب غسل الكمامة المستعملة جيدًا بالماء الساخن والصابون لمدة دقيقة، مع تقطيعها قطعًا صغيرة قبل التخلص منها، ووضعها في كيس محكم الغلق، وتسليمها إلى جامع القمامة، فضلا عن عدم خلطها بأي قمامة أخرى سواء جافة أو رطبة.

ممارسات خطرة

وأشار استشاري الأمراض الصدرية، إلى أن عدة عصابات تخصصت في جمع الكمامات المستخدمة في كثير من دول العالم، لتعيد غسلها وبيعها مرة أخرى، مضيفًا أن هذا الفعل يهدد بنشر العدوى بمئات الفيروسات وليس كورونا فقط.