عاجل.. انتشال جثامين 10 فلسطينيين من تحت الأنقاض بخان يونس وغزة

انتشلت طواقم الإسعاف صباح اليوم الجمعة، جثامين عشرة شهداء في خان يونس وغزة، إثر قصف إسرائيلي بداية العدوان على القطاع.

وأفادت وكالة «معا» الفلسطينية بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين تسعة مواطنين من نفق قصفه الاحتلال في بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وعرف من الشهداء وهم محمد صبري أبو عبيدة ومنيب حمدان ومصعب حجاج ومحمد الزيناتي وطه العقاد ومحمود كلاب ومالك حمدان ومنيب أبو مصطفى.

وأوضح أن طواقم الإسعاف انتشلت جثمان الطفلة الشهيدة مريم التلباني «3 سنوات» من تحت أنقاض بناية التلباني بتل الهوى جنوب مدينة غزة.

وكانت أخر إحصائية لحصيلة العدوان الإسرائيلي نشرتها وزارة الصحة 232 شهيدا، منهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، إضافة إلى إصابة 1900 مواطن فلسطيني وذلك قبل انتشال جثامين شهداء صباح أمس الخميس.

وتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع الساعة الثانية من فجر يوم الخميس بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار متبادل ومتزامن في القطاع.