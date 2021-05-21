عاجل.. انتشال جثمان طفلة من تحت أنقاض منزلها بقطاع غزة

أفادت وكالة «معا» الفلسطينية في نبأ عاجل، بأنه تم انتشال جثمان طفلة في قطاع غزة من بين انقاض منزلها الذي دمرته غارة إسرائيلية في القطاع الفلسطيني.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

بينما قال إيهودي عاري، المحلل في القناة 12 الإسرائيلية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصل بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وطالب منه الاهتمام بكل التفاصيل لإنجاح وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن.

ومن جانبها انتبهت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، إلى خسارتها الفادحة في العالم، وبث التلفزيون الإسرائيلي صورا لمهاجمة يهود في نيويورك وفي أكثر من منطقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في أول تصريح له بعد إعلان وقف إطلاق النار: «نقول وبشكل واضح بأننا أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، ولكننا استجبنا لوقف إطلاق النار، لنراقب سلوك العدو حتى الساعة 2 من فجر الجمعة، وعلقنا ضربة صاروخية كبيرة كنا أعددناها للعدو».

وأضاف أبو عبيدة في كلمة متلفزة له: «خضنا في المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس دفاعًا عن مسرى نبينا وقبلة المسلمين الأولى في نذير واضح على زوال الكيان، وخضنا معركة نيابة عن أمة بأكملها تشاهد القدس تذل من حثالة البشرية».

وتابع: «قيادة الاحتلال أمام اختبار حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا»، مضيفًا «لقد تمكنا من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير الأبراج السكنية».