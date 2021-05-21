محمد الشاذلي عن وقف إطلاق النار في غزة: «ارفع راسك فوق أنت مصري»

أشاد الإعلامي محمد الشاذلي، بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا: «هنا مصر، هنا القاهرة، دائما كلمة السر ومفتاح الحل، وهي بؤرة اهتمام العالم، وكل العالم كان في انتظار تحركاتها التي استمرت لمدة 11 يوما متصلة من المباحثات والاتصالات المكثفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني».

وأضاف الشاذلي، خلال تقديمه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل بالرئيس السيسي وقال إن واشنطن تعول على جهود القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة: «لازم ترفع راسك فوق، وتقول إن أنت مصري وتفتخر بمصريتك».

وتابع بأن أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة اتصل بالرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يعلن أن الأمم المتحدة تساند جهود الدولة المصرية لإنهاء الأزمة ووقف العنف في الأراضي المصرية.

وأكد، أن الأطراف المصرية تعي جيدا أن مصر هي «السؤال والجواب» في المنطقة ودائما ما تمتلك الحل وكلمة السر في مواقف كثيرة.

من جهتها، أوضحت الإعلامية هدير أبو زيد أن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة أثلج الصدور وطمأن كثيرين: «نقدر نقول بمنتهى القوة إن مصر هي ميزان القوة في المنطقة والإقليم والعالم، فمصر قوية وأكدت أن إعادة بناء المؤسسات الدستورية والتشريعية والأمنية والسياسية كان أمرا مهما للغاية».

وأردفت، أن مصر ستشارك بوفود أمنية في تل أبيب والأراضي الفلسطينية لمتابعة إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار وتتفق على ما سيتم من إجراءات للحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة كما تتطلع إلى مبادرة إعمار غزة.